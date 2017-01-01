Два роки після вбивства Нємцова: замовник готується до п'ятого терміну

Фото: EPA/UPG

Путін особисто саботує розслідування вбивства Бориса Нємцова

Мовою оригіналу

За эти два года ничего не поменялось в расследовании убийства Немцова. Я лично утверждаю, что заказчиком убийства Немцова был Путин Владимир Владимирович. Он лично саботирует следствие по делу об убийстве. При путинском режиме в России саботировать следствие больше никто не может, кроме него. Если на минуту отбросить в сторону все вопросы о его легитимности, в том числе о его легитимности в течении так называемого третьего срока, то даже без этих вопросов, согласно законам и Конституции РФ, президент России руководит всем силовым блоком, включая СКМ. И он, проводя руководство этим силовым блоком, продолжает этот саботаж. Это тягчайшее антиконституционное, антигосударственное, должностное, уголовное преступление.

Есть еще некоторые вещи, которые не являются самыми главными, но сопутствующими. Путин лично в процессе этого саботажа приказал не использовать статью 277 УК РФ, которая квалифицирует это преступление как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Таким образом, Путин совершил еще одно антигосударственное преступление. Никто, кроме Путина, не может сказать, чтобы эту статью игнорировали. Достаточно только лишь зайти на страницу Немцова в Википедии, чтобы понять, что он был членом совета республик Верховного совета СССР, народным депутатом России, членом Совета Федерации, губернатором Нижегородской области, министром топлива и энергетики, первым вице-премьером, депутатом Госдумы и на момент убийства действующим депутатом Ярославской областной Думы. И он был сопредседателем оппозиционной партии «Парнас», то есть одним из главных лидеров политической оппозиции в сегодняшней России. И при этом 277 статья УК РФ не применяется.

Эта статья – ее трактовка звучит в любой юридической литературе, на любом сайте – имеет порядка 5 пунктов квалификации того, как ее применять. Каждый из этих пяти пунктов применим к Немцову: он был государственным деятелем, был общественным деятелем, посягательство на его жизнь является оконченным, так как наступила смерть. И даже субъективная сторона по этой статье квалификации характеризовалась прямым умыслом: прекращение его государственной и общественной деятельности.

Почему Путин совершает эти преступления? Мы хотим выяснить это. А выяснить это можно при помощи следственных органов и судов, когда Путин будет арестован. Поэтому я лично требую немедленной его отставки с незаконно занимаемой им должности и требую к привлечение его к уголовной ответственности, согласно Уголовному кодексу и Конституции РФ.

Ситуация в РФ за эти два года после убийства Немцова в большой картине ухудшилась. Страна сваливается в полную примитивизацию общественного сознания. Если, например, посмотреть на график мракобесия с вертикальной осью, обозначающей амплитуду мракобесия, и горизонтальной осью – временем, то пик всеобщего помешательства и дикого мракобесия, широкого и публичного, мы, наверное, прошли. С точки зрения массовой психологии, наверное, держать общество в абсолютном мракобесном угаре ежедневно на протяжении многих лет – невозможно. Определенный пик пройден, в том числе по отношению к Украине.

Если смотреть на более долгосрочные тренды, то мы видим экспоненциальное увеличение примитивизации всего общественного сознания и продолжающегося отупления масс народонаселения. Эта динамика имеет множественные причины. Люди с течением времени все больше и больше отупевают от мозговых антиупражнения, от того, что им вливают в уши по телевидению, от наркотика, подаваемого из «останкинской иглы» непосредственно в мозг. Но это также является серьезным государственным и должностным преступлением Путина и его банды, потому что Конституция РФ запрещает влияние государства на СМИ и запрещает пропаганду.

Кроме того, мы наблюдаем рекордное за все это советское время количество иммигрирующих из России. Цифры становятся угрожающими: мы говорим о сотнях тысяч человек, которые уехали из России за последние три года. И эти люди были наиболее активными и интеллектуально развитыми. С большой степенью уверенности можно говорить, что большой процент людей, которые в 2011-2012 году выходили на Болотную площадь и на проспект Академика Сахарова, эмигрировали. К сожалению, этот долгосрочный тренд отупления и примитивизации принесет огромный вред всей стране, последствия которого будут ощущаться в течении следующих даже не лет, а десятилетий.

Вряд ли все эти факторы как-то повлияют на настроения в обществе и отразятся на результатах выборов 2018 года. Избирательной кампании 2018 как таковой не предполагается (я ее таковой не называю). Это не кампания по избранию президента – это спецоперация по инаугурации Путина на новый четвертый, а де-факто пятый, неконституционный срок. Максимальный конституционный срок – это два срока по четыре года, согласно Конституции РФ. Это Медведев – креслодержатель Путина – изменил Конституцию и увеличил срок с четырех лет на шесть. И это Путин и Медведев зазомбировали российское население фразой: «А не подряд можно». Это грубейшее нарушение Конституции РФ. Они должны понести ответственность за конституционный и государственный переворот посредством силового антиконституционного захвата власти и ее удержания. Согласно УК РФ, это наказывается 20 годами лишения свободы.

В ближайшее время могут произойти какие-то «черные лебеди», то есть неожиданности, события, которые невозможно предсказать. Например, до 2018 года может случится какой-то банковский коллапс, который вызовет хаос в экономике. Конечно, это не единственный возможный «черный лебедь», который не обязательно может быть плохим. Но, например, дворцовый переворот или убийство Путина своими же – это тоже «черный лебедь», который изменит ход спецопераций Путина.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»