Гроші з Росії намагаються вивести абсолютно все - як бізнесмени, так і люди, які мають відношення до влади

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В России создана фашистская диктатура с ужасным инвестиционным климатом. Деньги из России пытаются вывести абсолютно все – как бизнесмены, так и люди, которые имеют отношение к власти, потому что они сами все прекрасно понимают. Когда есть такая потребность, то, как вода заполняет все пространство, так и вывод денег начинает находить все новые и новые схемы. Вот и сейчас одна из них была сначала применена, а потом вскрыта – через Молдову. Она абсолютна понятна: делалась на основании липовых судебных решений о финансовых требованиях, а финансовыми гарантами по этим требованиям выступали некие российские юрлица. И на основании липовых молдавских судебных решений эти поручители удовлетворяли липовые требования настоящими деньгами.

Вот представьте себе, что у вас есть потребность вывести из России триллион долларов. Чтобы вывести такие средства вы будете изобретать бесконечное количество схем, пока не произойдет изменение фашистского режима и инвестиционного климата. А сколько могло утечь? Если только по этой одной схеме утекло 22 млрд долларов, то можно говорить в общем счете о каком-либо триллионе или даже о двух триллионах – за прошедшие 10-15 лет. За пять лет могут быть уже сотни миллиардов долларов и огромная часть этих денег находится в руках чекистов. Если мы говорим о бизнесменах – то этим занимаются почти все. А что касается окружения Путина, думаю, что идет речь о нескольких сотнях людей, которые выводят средства вот такими схемами на сотни миллиардов долларов.

Пострадавший в этой ситуации – российский народ. За него международная общественность бороться не будет, он сам должен это делать. Но что будет происходить, и уже происходит – это огромное расследование о механизмах отмывания и наказание людей за отмывание денег в других юрисдикциях. Это на самом деле прямое нарушение законов этих стран. Ранее эти банки в других странах штрафовали. Банк Standard Chartered, например, был оштрафован на 667 млн долларов, банк ING – на 616 млн долларов, банк BNP Paribas – почти 9 млрд долларов, банк HSBC – почти 2 млрд долларов, и так далее (это период 2012-14 гг.). Если взять и сложить эти цифры, то суммарные штрафы только за отмывание денег, за нарушение страновых санкций и за слабое управление рисками составили около 12 млрд долларов только за эти два года. Соответственно, банки после этого должны были бы дуть на воду, после того, как они обожглись на молоке.

Сейчас все участники этих схем попадут под санкции американских и европейских регуляторов. Это будут очень масштабные штрафы. А какое-то количество людей – сотрудников этих банков – пойдет, как всегда, к прокурору. Это за собой потянет последствия. С 2014 года, после аннексии Крыма и войны России против Украины, мировая банковская система и так в общем-то по большому счету очень сильно затормозила обслуживание российских клиентов. Как видим, недавнее расследование на самом деле в основном имеет отношение к периоду до 2014 года. А все, что с 2014 года, все эти затруднения для российских клиентов только усугубятся после нового скандала. В России, наверное, людям нравится на все это смотреть, им на это нечего сказать, а сторонним наблюдателям остается только лишь развести руками.

Джерело: Апостроф

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