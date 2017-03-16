Вже 100 років владу в Росії утримують міжнародні терористи

Стрілянина в центрі Києва: сліди ведуть до терористів у Кремль

Яка мета вбивства брата Кім Чен Ина Кім Чен Нама в аеропорту Куала-Лумпур (13 лютого 2017 року) - бандити перебувають при владі, що в КНДР, що в Росії, займаються державним тероризмом. У Росії при владі перебуває КГБшник, і всі найважливіші державні посади навколо нього займають КГБшники. Відповідно, який піп, такий і прихід.

Вбивство в центрі Києва колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, який співпрацював з українською владою - це абсолютно з тієї ж опери. Те, що сталося вчора, те, що сталося з Кім Чен Намом, те, що сталося з Левом Троцьким, - його вбивство за допомогою льодоруба, те, що сталося в центрі Лондона з Олександром Литвиненком, - все з однієї опери.

Україна має справу з сусідньою державою, де владу вже 100 років утримують бандити та міжнародні терористи. Ви повинні цьому протистояти, як тільки можете. Я думаю, якщо не можете протистояти самі, то зверніться до експертизи таких держав, як Ізраїль, США. Але це неможливо терпіти. Цьому потрібно чинити опір. Свідчення кілера, який вчинив замах на Осмаєва, потрібно використовувати для тиску на Росію.

У центрі Москви вбито Бориса Нємцова. Особисто Путін вже третій рік саботує слідство і суд у цій справі. Це абсолютно очевидно, що єдина людина, яка може давати розпорядження щодо такого саботажу, - тільки Путін.

Неважливо, що скажуть на суді присяжні - це не суд, а фарс. Будь-який суд в Росії, будь то суд про захист честі й гідності або суд про вбивство, це не суд. Він не має нічого спільного з судом, змагальністю сторін. У випадку Бориса Нємцова - не має нічого спільного зі слідством.

До ланцюжка жертв, зазначеного вище, можна включити не лише Бориса Нємцова, а ще й Анну Політковську, Юрія Щекочихіна, який розслідував вибухи будинків у Москві та Волгодонську в 1999 році, і багатьох інших. Це все ланки одного ланцюга. У Росії реально владу захопили бандити і міжнародні терористи. Адже вони влаштували в центрі британської столиці вбивство людини за допомогою надзвичайно небезпечних радіоактивних речовин. Це вже ядерний тероризм.

Джерело: Апостроф

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