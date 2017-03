Як указ про визнання паспортів «ДНР» та «ЛНР» зруйнує банківську систему РФ

Росією керують юридичні, фінансові, економічні та політичні дегенерати

«С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приёма в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», – сообщила пресс-служба Сбербанка.

Итак, что теперь будет.

Сбербанк входит в международную систему платежей SWIFT, а также осуществляет множество банковских операций в различных валютах, в т.ч. в долларах США и евро. У Сбербанка есть корреспондентские счета, в т.ч. в банках США, для всех транзакций в долларах США. Наконец, акции Сбербанка торгуются на главных международных биржах, таких как LSE, и у банка есть множественные иностранные миноритарные акционеры.

При открытии физлицом счёта в банке в современном мире необходимо пройти стандартные процедуры комплайенса, включая проверки на т.н. KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering).

Я поздравляю Сбербанк. Открытие счетов для физлиц с т.н. паспортами т.н. ДНР и ЛНР – это грубейшее нарушение самых базовых международных правил KYC и AML. Осуществление операций по ним – это на самом деле тюрьма. И санкции. Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей из этой организации.

Что будет происходить, с точки зрения международного права и международной финансовой системы?

Самое главное, что будет происходить, это следующее: (1) финансирование международного терроризма и (2) отмывание денег.

Надеюсь, мне не нужно пояснять читателям, что значат (1) и (2), почему это так и есть, и какими будут последствия?

Следите за объявлениями из офиса под звенящим названием OFAC Минфина США.

Следите за FATF (Financial Action Task Force) и CFT (Combating the Financing of Terrorism).

Вполне возможно, что Путин, этим своим преступным указом, сам накликал ещё одного Чёрного лебедя, на всю российскую банковскую систему.

Россией управляют юридические, финансовые, экономические и политические дегенераты.