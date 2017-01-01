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    Думки вголос

    Якщо Кремль відправить танки на Київ, все закінчиться дуже швидко

    • Слава Рабинович
    • Сьогодні, 06:48
    • Розсилка
    Фото: EPA/UPG

    У Путіна немає ні грошей, ні можливостей для ескалації ситуації на Донбасі

    У Путіна немає не те, що грошей на ескалацію, у нього не вистачить ніяких можливостей зробити що-небудь з Україною. Тому що режим санкцій, який ввели, зупинив Путіна там, де зупинив.

    Можна, звичайно, ввести танки не тільки в Київ. Російські танки можна знову ввести в Будапешт. Це теоретично. Але практично це буде не тільки кінець режиму Путіна, але й взагалі Росії як такої. Одразу введуть секторальні санкції з повним ембарго на російські енергоносії, будуть відключення SWIFT, а також величезна кількість інших санкцій, які тільки можна собі уявити. Тоді настане моментальний колапс режиму — все закінчиться дуже швидко і дуже просто. Тому у Путіна немає абсолютно ніякого способу, щоб будь-яким чином загострювати ситуацію в Україні, навіть якщо б у нього «були на це гроші». Він це прекрасно знає.

    Якщо він буде ще більше підтримувати проросійських бойовиків Донбасу, то що отримає? Він спричинить ще більше зубожіння своєї країни і населення, яке не буде без кінця-краю це терпіти, цим самим він лише прискорить кінець свого режиму разом з його ОПГ. Те, що це все закінчиться і впаде, — 100%. Путін ніколи не зможе повернути час назад, ніколи не зможе виграти. Він був з самого початку приречений і зараз приречений, і буде приречений. Питання тільки в часі і обставинах, а також в тому чи відповідатиме він за свої злочини.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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