Марш могильників, або Похорон пострадянської Росії

Олександр Сотник Російський журналіст і блогер

Олександр Сотник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін

Росіяни вже давно - гості на бандитському святі життя, тут «банкують» тамбовсько-пітерські.

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Захотят – сдадут китайцам в аренду на полвека Забайкалье (а по сути – навсегда), а захотят – заставят голодать, подавив бульдозерами ненавистную «санкционку». Слово-то какое: «санкционка»! Такого даже в голодную пост-брежневскую разруху не придумали.

А зачем скотине еда, когда у нее есть телевизионная жвачка? Жуют себе в стойле, да колокольчиками позвякивают, время от времени прижимая уши от звонкого лая полицейщины? Идиллия!

Она была бы полной, если бы не внешние огорчения. У Кремля совсем не осталось друзей. Макрон – лютый враг, обидевшийся на хакерские атаки, Меркель – старая «клюшка», не воспринимающая искрометного портяночного юмора, даже Трамп устами Тиллерсона заявил, что «перезагрузка невозможна».

Это означает, что пока в Кремле сидит Путин – к России будут относиться как к недостране, власть в которой захвачена блатными отморозками. Даже греческий Ципрас словно мстит Путину, заставляя того стоять и ждать высочайшего приёма. Тот стоит, потеет и утирается, все больше превращаясь в промокашку, которую продолжают усердно обмакивать в его же грязный сортир. Наверное, за эти минуты унизительного ожидания он вспомнил, как заставлял себя ждать королей да президентов – ждать по четыре часа, наслаждаясь собственным величием. И вот «величие» сдулось.

Теперь стоит и переминается, как нашкодивший, не понимая: куда деваться от позора. И спрашивает самого себя: «А кто среди корешей-то остался? Ким Чен Ын, пуляющий ракеты из райского мира чучхе в сторону почти китайского Владивостока? Асад, которого вот-вот пустят на фарш? 95-летний людоед Мугабе? С ними много не навоюешь. С ними – разве что в общей очереди к Сатане постоять приятно. И то не ясно, кого в тот кабинет первым вызовут…»

А Европа и Штаты уже готовят счета за все. Они – внушительны, и платить придется. А ответить-то, собственно, нечем. Нефть вот-вот издохнет, газовая труба обвисла в неандертальских волосатых лапах, а имперские галлюцинации уже превратились в сущий кошмар.

Остается только грязно насиловать собственное блеющее стадо, раз уж проклятый Запад не соглашается на акт извращенной политической любви. И вся эта зоофилия может закончиться смертью под копытами. Затопчут, забодают, разорвут. О такой ли доле мечтал он, подгребая под себя золотые бензоколонки? Тень убиенного Каддафи терзает его воспаленное воображение, заставляя обострять слух, страшась любого шороха в царской прихожей.

По итогам 2016 года общая сумма долгов крупнейшей нефтяной компании России составила 3,5 триллиона рублей. Это – абсолютный рекорд некомпетентности и воровства. Бюджет всей России в 2017 году составляет 13,4 триллиона рублей.

Получается, что долг только одной Роснефти – это четверть бюджета страны. Госкорпорации буквально захлебываются в долгах, которые надо обслуживать. А обслуживать их нечем, а судя по внешнеполитической картине мира, рефинансирование нашим корпорациям не грозит, да и внутренних резервов тоже не изыщешь. Дефицит бюджета – 2,8 триллионов. А рубль – преступно крепкий, и Центробанк продолжает держать его крепкой рукой, все глубже закапывая подыхающую на глазах экономику. Ее, собственно, никто уже таковой не называет, а если и заикается – в ответ слышит только плач Ярославны. Как в документе, рожденном на днях в недрах того же Кремля.

Сия бумага с царской подписью именуется «Стратегией экономической безопасности» – аж до 2030 года. Если ее полистать, даже особо не вчитываясь – слезы польются сами собой.

К примеру, вот: «К основным угрозам экономической безопасности относятся: стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий в качестве инструмента глобальной конкуренции». Вы понимаете, о чем плачет подзаборная шпана?

«Мы тут науку душили-душили, очкариков грамотных гнобили-гнобили, а в это время во вражьем Забугорье она, сволочь, расцвела, и теперь используется!..» Или еще: «использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям».

В этом месте путинский плач переходит в истерические рыдания: «Нас, отчаянных бандитов, кошмарят в каждой подворотне! Мы ограбили Украину, а нашего подвига никто не оценил! Над нашим пиратским фрегатом развевается гордый флаг, мы славно рассекали по заливу, весело лиходействовали, а нас не пускают ни в один приличный порт! Где же высшая справедливость?..»

Да, они будут «мочить» свое население. Торговать территориями, пока за них еще что-то дают, и умерщвлять все, что еще шевелится внутри. Никогда еще Россия не оказывалась перед лицом такой беспросветной безысходности, как сегодня. Даже во времена затухания СССР миру явилась призрачная надежда в лице Горбачева.

Сегодня же она даже не маячит на горизонте. В этом смысле главный вопрос «если не Путин, то кто?» – весьма актуален. Но он – неполный, потому что озвучить его окончательный вариант мало кто решается. А звучит он так: «Если не Путин, то кто похоронит подыхающий «совок»?»

Действительно, хоронить это чудовище можно по-разному. И могильщики уже выстраиваются в развеселую колонну. У Путина и его окружения эти похороны будут сопровождаться ужасным кровопролитием и тотальным смертоубийством, с извращениями и людоедством, которые приведут население к гражданской войне. У Навального, коего так и жаждут ввести в Кремль все эти политические мастурбаторы павловские да белковские, в голове продолжает плескаться «крымнашизм» с «ограбленной до нитки империей».

То, что бандитское ограбление тысячелетия – закономерный итог имперской селекции – констатировать не принято. Учитывая же сектантский характер его сторонников – можно только гадать, какими методами они будут рыть ей могилу. Возможно, прибежит еще кто-нибудь с лопатой и осиновым колом и, помахивая имперским флажком, призовет к отстрелу «понаехавших инородцев».

У кладбищенского забора уже мнется ватага муниципальных депутатов, готовых включиться в развеселый процесс. У этих инвентарь всегда наготове. По большому счету, все могильщики одинаковы в своем оптимизме: работа оплачена, а покойник – тих и бессловесен. Ты только яму рой поэнергичнее да рассказывай уморительные анекдоты про загробную жизнь – глядишь, и позовут на поминки.

Вынос тела пока откладывается. За кулисами сколачивают гроб. Достают коррупционные гвозди, и крепким рублем забивают. Вероятно, уже этим летом рубль грохнется, превратившись в черепки, население обалдеет, а осенью к нему придут бравые нацгвардейцы – выселять из пятиэтажек. Придут ночью, с бульдозерами, как это любят и умеют делать кремлевские бандиты. И – понесется. Шарики протеста лопнут, а вчерашнее стадо баранов превратится либо в отбивные с кровью, либо – в цунами. В любом случае, могила для империи уже будет вырыта, и в нее останется только лечь. С грохочущей музыкой или при полном гробовом молчании.

Джерело: 7 Дней

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