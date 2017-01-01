У команді путінського кума Медведчука відбулася заміна

Дмитро Співак Громадський діяч (м. Одеса)

Дмитро Співак

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Віктор Медведчук

Якщо Медведчук представляє в Мінську ... Україну, то чому він весь час грає за Росію?

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Разрешите представить: Виктор Медведчук - кум Владимира Путина, и по совместительству, представитель Украины в переговорах с Владимиров Путиным. Тот самый Медведчук, который экс-глава Администрации Кучмы, тестя олигарха Пинчука, который представляет Украину в Давосе и предлагает мирный план сдачи части суверенитета нашей страны Путину. Тот самый Медведчук, который, по словам сестры Савченко, был главным действующим лицом в освобождении старшенькой. Не народ, не Президент, в конце концов, а именно он, «великий и ужасный». Скажите, ну разве, все это не сюр?

…Под шумок блокады, революционно-проплаченных массовок имени политического афериста Семенченко (Гришина), и внезапной кончины кремлевского рупора Чуркина, совершенно незаметно в команде путинского кума Медведчука произошли замены. Временные, конечно. Вынужденные. Необходимо менять тактику и стиль. Вместо подуставшей от голодовок и собственного величия Надежды нашей Савченко, в игру вступил Андрей Артеменко. Человек и гражданин с очень увлекательной биографией и не менее увлекательными взглядами на жизнь. Основная команда Артеменка - это пул Виктора Медведчука. Скамейка запасных там, между прочим, солидная. Необходимо бороться за место… Сплошь патриоты всех рангов и мастей. К тому же, очень продвинутые в своем маниакальном желании «Родину развалить».

В отличие от нашей героини, которая все время о чем-то договаривается с ничего не понимающим Захарченко, совсем не герой Артеменко пошел гораздо дальше. Он решил с самим Трампом тет-а-тет поговорить. Вразумить его, «бедолажного», что с нами делать. С Украиной, в смысле. Вернее, с Крымом и Донбассом, чтобы быть точным. Он, ни много ни мало, предложил… сдать Крым в аренду России на 100 лет в обмен на мир. Я хотел сказать, в обмен на Донбасс. Не знаю, кто конкретно ему писал эти тезисы, но идея вышла феерической. В смысле, полным идиотизмом и абсурдом. Хорошо, хоть не в лизинг или слепой траст решил Крым передать. Или в консигнацию, на худой конец (не путать с консумацией). Чувствуете руку мастера разноплановых и завуалированных концепций? Крым – в обмен на Донбасс. Но, в отличие от Савченко, которая действовала как всегда, в лобовую, тут найдена более изощренная форма. Хотя… Как говорят иногда на улице, те же яйца, только вид сбоку… Даже родственник Кучмы, Пинчук от зависти впал в депрессию. Он то предлагал свой мирный план в расчете на то, что все клюнут, и он станет спасителем Отчизны. Ан, нет. Хрен там… Тут, можно сказать, покруче сценарий вышел. Переплюнули олигарха. В общем, оказывается, что в Украине желающих «втюхать» Крым в обмен на разрушенный Донбасс пруд пруди. По-моему, даже в Кремле в шоке. Сами не ожидали такого разностороннего мазохизма наших олигархов, патриотов и депутатов… Да и Дональда, который Трамп, жалко. Он еще не донца разобрался, где вообще находится Донбасс, а тут еще придется выяснять, кто такой депутат Артеменко.

В общем, пока Виктор Пинчук продолжает разоряться на всевозможных завтраках, а Надежда Савченко продолжает приходить в себя после многочисленных голодовок и путешествовать, Виктор Медведчук сделал очередной ход и выставил замену. Теперь мы вынуждены будем внимательно слушать очередного «начальника транспортного цеха», как говаривал гениальный Михал Михалыч. Артеменко, конечно, еще тот парень. Непростой. В отличие от Надюхи умные словечки может ввернуть, типа «...моя задача, - это мирное урегулирования конфликта одновременно с налаживанием контакта США и России. Причем, в один ход…». Просто шахматист наш политический. Надежда, та все больше в «чапаева» привыкла играть, а этот в шахматы. Видите, какой набор исполнителей? Разные игроки есть у Виктора Владимировича, разные.

Но мне интересно другое. Если Медведчук представляет в Минске …Украину, то почему он все время играет за Россию? Причем, в наглую, открыто, беспардонно и безнаказанно. И почему, именно Артеменко вышел на замену? И почему именно после Мюнхена? И почему на 100 лет?

Что ж, будем надеяться, что Трамп не снизойдет до прочтения подобных умственных изысков и не будет воплощать «февральские тезисы» Медведчука, исполненные неким депутатом Артеменко. Хотя мне кажется, что эти «очередные предложения мира» предназначены, скорее, для нашей собственной аудитории. Для родных, так сказать, избирателей. Для заполнения информационного пространства. Ну, не век же про блокаду и Соболева… Надо ж и о серьезном…Так что, пользуясь шахматной терминологией, будет либо счастливый эндшпиль, либо цугцванг…

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