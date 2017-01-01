Чи дійсно Гонтарева залишить посаду голови Нацбанку?

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

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Валерія Гонтарева

Відставка Валерії Гонтаревої не змінить розстановку сил у вищій політичній лізі України. Нацбанк був і залишається у зоні впливу Петра Порошенка

10 травня 2017 року Валерія Гонтарева має намір залишити посаду голови Національного банку України (НБУ). Вона вважає, що свою місію на цій посаді виконала. Відтоді її подальша доля в руках президента країни Петра Порошенка. Саме він має подати до Верховної Ради подання про її відставку з посади голови Нацбанку, а депутати - ухвалити його або відхилити.

Друге «я» Петра Порошенка

Валерія Гонтарева - один з ключових гравців в команді українського президента. Вона керувала ICU - інвестиційною компанією, клієнтом якої був Порошенко зі своєю бізнес-імперією. Саме Гонтаревій глава держави довірив керівництво Національним банком країни одразу ж після свого приходу до влади у 2014 році. Через неї Петро Олексійович встановив над НБУ особистий контроль. Тож у більшості випадків, коли ми говорили «Гонтарева», то мали на увазі «Порошенко». «Гонтарева вважає» було рівноцінно фразі «так вважає президент». І це, на жаль, не перебільшення.

Такий статус Валерії Гонтаревої пояснюється стилем керівництва Петра Порошенка. Він звик не лише контролювати роботу всіх і вся у центральній владі, але і, за можливістю, брати участь в ухваленні всіх важливих рішень. Особливо тих, які стосуються фінансового і, тим більше, банківського сектора держави.

Останнім часом чутки про можливу відставку Гонтаревої з’являлися не раз. Але майже щоразу голова Нацбанку спростовувала можливість свого звільнення. В кулуарах шепотілися, що Порошенко не хоче її відпускати. Публічно Петро Олексійович досить високо оцінював професійні якості очільниці НБУ - мовляв, кращого банкіра і не знайти. Принаймні, для нього. І в цьому Порошенко, судячи з усього, дійсно не лукавив.

Банківский «чистильник»

Сама Валерія Гонтарева пишається тим, що їй вдалося закрити близько 100 проблемних банків та націоналізувати «Приватбанк» Ігоря Коломойського. За це, стверджує голова НБУ, їй не раз погрожували фізичною розправою, а усі звинувачення у зловживаннях називає помстою з боку олігархів за принциповість та послідовність. Хоча у того ж Коломойського, напевно, є своя правда про те, що відбулося з «Приватбанком».

На тлі тих заслуг, про які говорить сама Гонтарева, до голови Нацбанку залишається чимало питань. Головне - лояльне ставлення до російських банків. Донедавна в НБУ не бачили загрози національній безпеці з боку банків сусідньої держави. А вище керівництво України демонстративно не звертало увагу на те, що ім’я Валерії Гонтаревої фігурувало у «панамському досьє», де простежувався її зв’язок з російським «Внешторгбанком».

Усі претензії на свою адресу Валерія Гонтарева донині ігнорувала. Заступництво Петра Порошенка дозволяло їй поводитися так, як вона вважала за потрібне. Але після того, як вона залишить НБУ, спецслужби іще напевно скажуть своє слово. Питання лише в тому, що буде після цього, чи постане голова Нацбанку перед українським правосуддям.

Під ковпаком НАБУ

Наприкінці березня 2017 року з обшуком до центрального офісу НБУ прийшли представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Мета - виймання документів, які допомогли би встановити, хто, коли і навіщо перераховував закордон мільярди гривень, виділених з бюджету країни на рефінасування банків. Враховуючи озвучену НАБУ суму, очевидно, що про всі такі операції знала і Валерія Гонтарева. Вона не могла не бути в курсі виведення з країни такої великої грошової маси. Якою є її роль в усій цій історії, мають відповісти детективи.

Прийшовши з обшуком до центрального банку країни, НАБУ явно усвідомлювало наслідки цього кроку і його ризики для країни. Більше того, воно чудово розуміло, що сказавши «а» у справі проти керівництва Нацбанку, доведеться також говорити «б». Інакше під удар буде поставлена репутація самого Національного антикорупційного бюро.

Нинішня голова НБУ - людина, яка, безумовно, багато знає про фінансове життя країни. Вона - член команди Петра Порошенка. А це означає, що Гонтареву виведуть з-під удару і НАБУ, і Генеральної прокуратури. Тож іще не факт, що в обумовлений термін - 10 травня - вона дійсно залишить посаду голови Нацбанку. Не виключено, що нас іще очікують довгі проводи Валерії Гонтаревої.

Джерело: Deutsche Welle

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