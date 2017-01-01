Екстрадиція Фірташа створить проблеми Порошенку та Путіну

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Фірташ

Видача українського мільярдера Дмитра Фірташа США чи Іспанії може стати серйозною проблемою не тільки для Петра Порошенка, але й для Володимира Путіна

Неважливо, яке рішення прийме міністр юстиції Австрії - видавати Дмитра Фірташа США чи Іспанії, але зараз вже очевидно одне: вплив колись всесильного олігарха на українську політику і економіку стане практично нульовим. Цьому, звичайно ж, будуть раді в Києві. Щонайменше, в адміністрації президента Порошенка. Водночас не виключено, що радість ця досить передчасна.

Непотрібний свідок

До 2006 року Дмитро Фірташ уникав публічності. Тільки скандал навколо компанії «Росукренерго», яка займалася постачанням російського газу в Україну, змусив олігарха вийти під софіти телекамер. Тоді Фірташ вперше зіткнувся з Юлією Тимошенко, яка звинуватила президента Ющенка в підписані невигідного для України газового контракту з Москвою. Утім, тоді Юлія Володимирівна програла. Але через два роки потому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко таки вдалося витіснити «Росукренерго» з українського ринку.

За останнє десятиліття Фірташу доводилося мати справу з трьома українськими президентами - Ющенком, Януковичем та Порошенком. З першим, як повідомлялося, в олігарха були певні домовленості щодо реалізації газу в Україні, з другим він мав тісні ділові та політичні зв'язки (олігарха називали одним зі спонсорів Партії Регіонів), ну а третій, судячи зі слів самого Фірташа, був обраний президентом за його активного сприяння.

Саме Дмитра Фірташа та його бізнес-партнера - екс-главу адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна - вважають тими, хто стояв за Євромайданом. Нібито, їм набридли величезні апетити Віктора Януковича, і вони вирішили позбавитися від нього в листопаді 2013 року. Так це чи ні - ніхто не знає цього напевно. Проте всі знають, що в травні 2014 року Дмитро Фірташ зустрічався з Петром Порошенко та Віталієм Кличко у Відні. За словами зараз опального олігарха, саме тоді він пообіцяв підтримку першому на президентських виборах, а другому - на виборах мера Києва.

Про ці домовленості стало відомо вже після виборів - в 2015 році, коли Фірташ постав перед віденським судом, де він доводив, що мотиви його переслідування зі сторони США мають політичне забарвлення.

Очевидно, що Дмитро Фірташ - непотрібний свідок для Петра Порошенка, який все ще мріє про другий президентський термін. Американська чи іспанська в'язниця для колишнього власника «Росукренерго», безсумнівно, може обмежити вплив Фірташа на політичну ситуацію в Україні. А значить - посилити позиції Петра Порошенка. Хоча, враховуючи рівень знань Дмитра Фірташа про весь український істеблішмент, важко сказати, де він більш небезпечний для Порошенка і компанії - в Україні чи все ж таки у ЄС чи США.

Бізнес-партнер Путіна?

Видача Дмитра Фірташа США може стати серйозною проблемою не тільки для Петра Порошенка, а й для Володимира Путіна. «Росукренерго» наполовину належало російській стороні - відповідно, прибуток теж ділився пополам. Серед тих, хто контролював компанію зі боку Москви називають найближчих соратників Путіна. У 2014 році після затримання Фірташа у Відні заставу в 125 мільйонів євро за олігарха вніс Василь Анісімов, друг Аркадія Ротенберга - довіреної особи Путіна і фігуранта санкційних списків США і ЄС.

Зрозуміло, що Дмитро Фірташ має серйозні зв'язки у високих російських кабінетах. Інакше він би ніколи не став головним продавцем газу в Україну. Він був і залишається носієм важливої бізнес-інформації про російських можновладців. Чи може це зацікавити США? Без жодного сумніву, Фірташ може бути важливим свідком у справі російського президента. І тепер це- велика проблема не тільки для Путіна, але й для самого українського олігарха.

Справа Павла Лазаренка в США продемонструвала, що для американського правосуддя всі однакові. Мільярдер Фірташ, який до цих пір почував себе спокійно в Україні, Росії та Європі, тепер має всі шанси потрапити за ґрати у Сполучених Штатах. Там, на щастя, гроші вирішують не все. Історія Фірташа - це гарний приклад для всіх українських олігархів, які раптом вирішили, що вони - королі й боги. У тому числі - й для олігарха номер один в Україні - Петра Порошенко.

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