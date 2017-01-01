Хто кому брат, кум і сват в українській політиці

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

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Родина Петра Порошенка

Оновив дані про родинні зв'язки в українській політиці

СІМ’Ї

Сімейство Порошенків

1. Петро Порошенко, президент України

2. Олексій Порошенко, батько Петра Олексійовича, колишній депутат Вінницької облради

3. Олексій Порошенко, син Петра Олексійовича, народний депутат України, член президії партії «Солідарність»

Сімейство Балоги

1. Віктор Балога, народний депутат України

2. Оксана Балога, дружина В. Балоги, депутат Закарпатської облради

3. Іван Балога, рідний брат В. Балоги, народний депутат України

4. Павло Балога, рідний брат В. Балоги, народний депутат України

5. Василь Петьовка, двоюрідний брат В. Балоги, народний депутат України

6. Андрій Балога, син В. Балоги, мер Мукачевого

Сімейство Королевських

1. Наталія Королевська, народний депутат України

2. Юрій Солод, чоловік Н. Королевської, народний депутат України

Сімейство Льовочкіних

1. Сергій Льовочкін, колишній голова адміністрації президента Януковича, народний депутат України

2. Юлія Льовочкіна, народний депутат України

Сімейство Литвинів

1. Володимир Литвин, народний депутат України, колишній голова Верховної Ради України

2. Микола Литвин, брат В. Литвина, колишній голова Державної прикордонної служби України, генерал армії України;

3. Петро Литвин, командир 8 армійського корпусу.

4. Іван Литвин, син В. Литвина, був кандидатом у народні депутати України

Сімейство Луценків

1. Юрій Луценко, Генеральний прокурор України

2. Ірина Луценко, дружина Ю. Луценка, народний депутат України

Сімейство Матвієнків

1. Анатолій Матвієнко, народний депутат України

2. Сергій Березенко, племінник А. Матвієнка, народний депутат України, екс-голова ДУСі

Сімейство Добкіних

1. Михайло Добкін, народний депутат України

2. Дмитро Добкін, рідний брат М.Добкіна, народний депутат України

Сімейство Корчинських

1. Дмитро Корчинський, лідер «Братства»

2. Оксана Корчинська, дружина Д. Корчинського, народний депутат України

Сімейство Богословських

1. Інна Богословська, екс-народний депутат України

2. Володимир Мельниченко, чоловік І. Богословської, народний депутат України

Сімейство Соболєва-Голуба

1. Сергій Соболєв, народний депутат України

2. Владислав Голуб, зять С. Соболєва, народний депутат України

Сімейство Клюєвих

1. Сергій Клюєв, народний депутат України

2. Андрій Клюєв, рідний брат С.Клюєва, екс-секретар РНБО

Сімейство Калетників

1. Оксана Калетник, екс-народний депутат України

2. Ігор Калетнік, двоюрідний брат О. Калетник, екс-віце-спікер парламенту

3. Григорій Калетнік, батько І. Калетніка, екс-народний депутат України

Сімейство Дубневичів

1. Ярослав Дубневич, народний депутат України

2. Богдан Дубневич, рідний брат Я. Дубневича, народний депутат України

Сімейство Ющенків

1. Віктор Ющенко, екс-президент України

2. Петро Ющенко, брат В. Ющенка, екс-народний депутат України

3. Ярослав Ющенко, син П. Ющенка, екс-заступник голови Харківської ОДА

Сімейство Матіос

1. Анатолій Матіос – Головний військовий прокурор України

2. Марія Матіос – народний депутат України

Сімейство Довгих-Горіних

1. Станіслав Довгий, екс-народний депутат України

2. Тарас Довгий, екс-народний депутат України

3. Олесь Довгий, син С. Довгого, народний депутат України

4. Ірина Горіна, теща О. Довгого, екс-народний депутат України

Сімейство Тягнибоків

1. Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода»

2. Андрій Тягнибок, брат О. Тягнибока, екс-народний депутат України

Сімейство Герег

1. Олександр Герега, народний депутат України

2. Галина Герега, дружина О. Гереги, екс-секретар Київради, колишній народний депутат України

Сімейство Онопенка

1. Василь Онопенко, суддя цивільної палати Верховного Суду України, екс-голова Верховного Суду України

2. Євген Корнійчук, зять В. Онопенка, екс-заступник міністра юстиції

Сімейство Костусєвих

1. Олексій Костусєв, екс-мер Одеси

2. Олексій Гончаренко, син О. Костусєва, народний депутат України

Сімейство Білозорів

1. Оксана Білозір, екс-міністр культури, народний депутат України

2. Роман Недзельський, гендиректор Палацу «Україна» – чоловік Білозір

3. Андрій Білозір, син О. Білозір, депутат Київради

Сімейство Васюників

1. Іван Васюник, екс-віце-премєр-міністр України

2. Ігор Васюник, рідний брат І. Васюника, народний депутат України

Сімейство Васильєвих

1. Олександр Васильєв, екс-народний депутат України

2. Геннадій Васильєв, рідний брат О. Васильєва, колишній в.о. Генерального прокурора України

Сімейство Буряків

1. Сергій Буряк, екс-народний депутат України, колишній голова Державної податкової адміністрації України

2. Олександр Буряк, екс-народний депутат України, банкір

Сімейство Вілкулів

1. Юрій Вілкул, мер Кривого Рогу

2. Олександр Вілкул, син Ю. Вілкула, екс-віце-прем’єр-міністр України, народний депутат України

Сімейство Франчуків

1. Анатолій Франчук, колишній голова Ради АРК

3. Ігор Франчук, син А. Франчук і колишній чоловік Олени Франчук, доньки Леоніда Кучми

Сімейство Кучми

1. Леонід Кучма, екс-президент України, переговорник від України від України

2. Олена Пінчук, донька Л. Кучми

3. Віктор Пінчук, зять Л. Кучми і чоловік О. Пінчук

Сімейство Збітнєвих

1. Рена Назарова, екс-депутат Київради

2. Юрій Збітнєв, чоловік Р. Назарової, екс-народний депутат України

Сімейство Пилипенків

1. Пилип Пилипенко, депутат Львівської обласної ради, батько

2. Володимир Пилипенко, представник України у Венеціанській комісії, екс-депутат Верховної Ради, син

Сімейство Парубіїв

1. Володимир Парубій, екс-заступник голови Львівської обласної ради, батько

2. Андрій Парубій, заступник голови Верховної Ради, син В. Парубія

Сімейство Панькевичів

1. Олег Панькевич, екс-народний депутат України, екс-голова Львівської обласної ради

2. Ірина Сех, екс-народний депутат України, екс-голова Львівської ОДА, сестра Олега Панькевича

СВАТИ

1. Петро Симоненко (КПУ) і Катерина Ващук, екс-народний депутат України

2. Андрій Деркач, народний депутат України і Володимир Литвин, народний депутат України

3. Віктор Пилипишин і Олександр Яловий

4. Борис Тарасюк і Микола Жулинський

КУМИ

Порошенко Петро, президент України

Куми

Віктор Ющенко, екс-президент України

Оксана Білозір, співачка

Юрій Стець, міністр інформаційної політики

Бойко Юрій, народний депутат України

Куми

Дмитро Фірташ, співвласник компанії RosUkrEnergo

Ганна Герман, екс-народний депутат України

Деркач Андрій, народний депутат України

Куми

Давид Жванія, екс-народний депутат України.

Кільчицька Ірена, екс-перший заступник київського мера Леоніда Черновецького

Куми

Аліна Айвазова, колишня дружина Леоніда Черновецького;

Степан Черновецький, син Леоніда Черновецького;

Ольга Богомолець, доктор медичних наук, професор.

Кличко Віталій, мер Києва

Куми

Палатний Артур, народний депутат України

Кучма Леонід, екс-президент України

Куми

Сергій Льовочкін, народний депутат України

Юрій Павленко, народний депутат України

Іво Бобул, співак

Оксана Хант (Мороз), власниця магазину «Санахант»

Льовочкін Сергій, народний депутат України

Куми

Едуард Прутнік, екс-народний депутат

Віктор Янукович

Луценко Юрій, Генеральний прокурор України

Куми

Юрій Стець, міністр інформаційної політики

Мартиненко Микола, народний депутат України

Куми

Давид Жванія, екс-народний депутат України

Медведчук Віктор, екс-глава Адміністрації президента Леоніда Кучми

Куми

Володимир Путін, президент Росії

Світлана Медведєва, дружина прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва

Павленко Юрій, народний депутат України

Куми

Леонід Кучма, екс-президент України

Катерина Ющенко, дружина Віктора Ющенк.

Піскун Святослав, екс-Генеральний прокурор і колишній народний депутат України

Куми

Сергій Винокуров, суддя Конституційного суду України

Петро Мельник, екс-ректор Національного університету податкової служби України

Дмитро Понамарчук, журналіст

Поживанов Михайло, колишній заступник міністра економіки України

Куми

Олег Надоша, екс-народний депутат України

Андрій Клюєв, екс-секретар Ради національної безпеки і оборони

Вадим Гуржос, колишній голова Державної служби автомобільних доріг України

Рибачук Олег, екс-глава Секретаріату президента України

Куми

Олександр Третьяков, народний депутат України

Катерина Ющенко, дружина Віктора Ющенка

Рудьковський Микола, екс-народний депутат України

Куми

Віктор Уколов, колишній народний депутат України

Стець Юрій, міністр інформаційної політики

Куми

Юрій Луценко, Генеральний прокурор України

Ірина Луценко, дружина Юрія Луценка, народний депутат України

Петро Порошенко, президент України

Марина Порошенко, дружина Петра Порошенка.

Третьяков Олександр, народний депутат України

Куми

Катерина Ющенко, дружина Віктора Ющенка

Едуард Зейналов, колишній народний депутат України

Дмитро Табачник, екс-міністр освіти і науки України

Олег Рибачук, екс-глава Секретаріату президента

Ігор Палиця, екс-голова Одеської ОДА

Франчук Олена, донька Леоніда Кучми

Куми

Оксана Хант (Мороз), власниця магазину «Санахант»

Шуфрич Нестор, народний депутат України

Куми

Ірина Білик, співачка

Ющенко Віктор, екс-президент України

Куми

Микола Палійчук, екс-голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Микола Катеринчук, екс-народний депутат України

Петро Порошенко, президент України

Олександр Черевко, екс-голова Черкаської обласної державної адміністрації

Оксана Білозір, співачка

Володимир Гришко, співак

Оксана Хант (Мороз), власниця магазину «Санахант»

Станіслав Аржевітін, колишній народний депутат України

Сергій Буряк, екс-народний депутат України

Анатолій Бурдюгов, екс-прем'єр-міністр Криму

Давид Жванія, екс-народний депутат України

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії

Ніно Ананіашвілі, грузинська балерина

Петро Міхеєв, екс-голова правління банку «Україна»

Ющенко Катерина, дружина Віктора Ющенка

Куми

Юрій Павленко, народний депутат України

Олександр Третьяков, народний депутат України

Янукович Людмила, дружина Віктора Януковича

Куми

Вадим Писарєв, художній керівник Донецького театру опери і балету.

Яценюк Арсеній, екс-прем’єр-міністр України

Куми

Андрій Пишний, голова правління «Ощадбанку»

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