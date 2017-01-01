Один рік на посаді. 10 невиконаних обіцянок генпрокурора Луценка

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генпрокурора Юрій Луценко

Рік тому, 12 травня 2016 року Верховна Рада призначила генеральним прокурором України Юрія Луценка

За час, що минув відтоді, Юрій Віталійович давав багато обіцянок.

1. 22 вересня 2016 року Юрій Луценко обіцяв внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності екс-голови Одеської ОДА Миколи Скорика. Його підозрюють у причетності до побиття євромайданівців 19 лютого 2014 року під будівлею Одеської обласної державної адміністрації.

2. 2 червня 2016 року Юрій Луценко пообіцяв дати бій мафії. «Я зобов’язуюсь зробити кілька хвиль операцій проти мафіозних структур у всій Україні. Я не можу сказати напрямків цього удару і називати прізвища. Але сьогодні мені доповіли, що кілька цікавих людей запросили закордонні паспорти», — заявив він. Що це були за мафіозні структури і чи подолав генпрокурор українську мафію – дотепер не відомо.

3. У червні 2016 року Юрій Луценко пообіцяв до кінця 2016 року розпочати суд над Віктором Януковичем. Процес розпочався лише 4 травня 2017 року, утім і його за вимогою адвокатів перенесено на 18 травня. У березні цього року Луценко пообіцяв вирок суду у справі Януковича до 24 серпня – до Дня незалежності.

4. 20 липня 2016 року Юрій Луценко пообіцяв докласти усіх зусиль для розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета. Дотепер злочин не розкрито.

5. 28 липня 2016 року генеральний прокурор пообіцяв особистий допит лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку. Дотепер він так і не відбувся.

6. 1 листопада 2016 року генеральний прокурор пообіцяв провести перевірки більше половини декларацій народних депутатів — тих, які показали наявність більше 100 тисяч доларів США готівкою. Луценко також пообіцяв дослідити відповідність реальності показаних президентом Петром Порошенком статків. Чим завершилася ця перевірка – суспільству не відомо.

7. 8 грудня 2016 року за наполяганням Юрія Луценка Верховна Рада дала дозвіл на притягнення Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка. Луценко обіцяв Новинському передавати йому до в’язниці книги. Утім, чи доведена вина екс-регіонала, ГПУ поки що не повідомила.

8. У грудні 2016 року генпрокурор пообіцяв оприлюднити відео перестрілки між правоохоронцями у Княжичах Київської області. Дотепер це відео так і не було опубліковане.

9. 14 лютого 2017 року генпрокурор пообіцяв внести подання до Верховної Ради України про зняття недоторканності з трьох народних депутатів, які не сплатили 60, 50 і 40 млн грн податків. Дотепер ці подання у Раді так і не з’явилися. Мова йшла про Нестора Шуфрича, Олександра Супруненка та В’ячеслава Константиновського.

10. 16 березня 2017 року Юрій Луценко пообіцяв, що ГПУ зробить висновки щодо подій у Раді 15 березня через появу у сесійній залі людей у військовій формі. Про висновки генпрокуратури дотепер нічого не відомо.

Джерело: news.online.ua

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