  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Руденко
    Думки вголос

    Про тата, маму та іншу рідню української корупції

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    Леонід Кучма та Петро Порошенко
    Леонід Кучма та Петро Порошенко

    Онуки корупції - Клименко, Арбузов, Онищенко. Антикорупціонер з боку «молодого» - Гройсман

    Тато корупції - Кучма.

    Мама корупції - Тимошенко.

    Двоюрідний брат тата корупції - Азаров.

    Рідний брат мами корупції - Лазаренко.

    Син корупції - Янукович.

    Читайте також

    Онуки корупції - Клименко, Арбузов, Онищенко.

    Антикорупціонер з боку «молодого» - Гройсман.

    Партнер антикорупціонера - Порошенко.

    Друзі партнера антикорупціонера - Кононенко, Грановський, Березенко.

    Свідки корупції - Онищенко, Довгий, Саакашвілі, Сакварелідзе.

    Джерело: блог Сергія Руденка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Володимир Гройсман Юлія Тимошенко корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ