Про тата, маму та іншу рідню української корупції
- Сьогодні, 11:57
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Розсилка
Леонід Кучма та Петро Порошенко
Онуки корупції - Клименко, Арбузов, Онищенко. Антикорупціонер з боку «молодого» - Гройсман
Тато корупції - Кучма.
Мама корупції - Тимошенко.
Двоюрідний брат тата корупції - Азаров.
Рідний брат мами корупції - Лазаренко.
Син корупції - Янукович.
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Онуки корупції - Клименко, Арбузов, Онищенко.
Антикорупціонер з боку «молодого» - Гройсман.
Партнер антикорупціонера - Порошенко.
Друзі партнера антикорупціонера - Кононенко, Грановський, Березенко.
Свідки корупції - Онищенко, Довгий, Саакашвілі, Сакварелідзе.
Джерело: блог Сергія Руденка
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