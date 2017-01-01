Рінат Ахметов - голий король Донбасу

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Які наслідки матиме «націоналізація» підприємств на Донбасі для Києва і Москви, Ріната Ахметова і мінських угод

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Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» начали захват предприятий, которые до сих пор пребывали под юрисдикцией Украины. Сепаратисты называют экспроприацию »переводом под внешнее управление». Формальным поводом для «национализации» стала блокада украинскими активистами неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Впрочем, желание сепаратистов захватить несколько десятков предприятий вряд ли было спонтанным. Блокада - всего лишь повод для «отжима» заводов и шахт, большинство из которых принадлежат Ринату Ахметову - до 2014 года некоронованному «королю» Донбасса.

Тайное и явное

Чиновники в Киеве утверждают, что порядок работы украинских предприятий на неподконтрольных им территориях региона (на бюрократическом языке «ОРДЛО» - «отдельные районы Донецкой и Луганской областей») был утвержден во время минских переговоров. Детали договоренностей широкой публике неизвестны.

Но факт остается фактом: на протяжении трех лет войны в «ДНР» и «ЛНР» работали несколько десятков предприятий, которые поставляли свою продукцию на остальную часть территории Украины и платили налоги в украинский бюджет. Как сообщается, в 2016 году сумма отчислений составила 31 миллиард гривен (более миллиарда евро). Что взамен получили псевдореспублики - остается тайной за семью замками.

Очевидно, что мирное существование украинских предприятий на занятой пророссийскими боевиками территории Донбасса было частью больших договоренностей между Киевом и Москвой. Не надо строить иллюзий по поводу того, что такие вопросы решают лидеры сепаратистов в «ЛНР» и «ДНР» Плотницкий и Захарченко. Максимум, на что они могли рассчитывать - на мелкую мзду с предпринимателей. Обнародованные записи Службы безопасности Украины свидетельствуют о том, что Захарченко получает указания от российского куратора по поводу того, как и в чью пользу проводить «национализацию».

Среди потенциальных собственников «отжатых» предприятий уже называют Сергея Курченко - подельника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В свое время он был зиц-председателем на многих предприятиях, которые в действительности принадлежали семье беглого главы государства. Курченко никогда не был самостоятельной фигурой - ни в бизнесе, ни в политике. И даже если он станет формальным собственником всех «заводов и пароходов» Донбасса, истинными владельцами, наверняка, будут те, кто его приютил в Москве.

Режим «отжим» для Ахметова

Главная жертва экспроприации предприятий в Донбассе - Ринат Ахметов. За 20 лет он создал в Украине целую бизнес-империю со штаб-квартирой на востоке страны. Это Ахметов был одним из основных спонсоров Партии регионов и финансистом избирательных кампаний Виктора Януковича. Это люди Ахметова в начале 2014 года были причастны к поддержке сепаратистских движений в Донбассе. «Король» Донбасса всегда пытался играть свою политическую игру и вряд ли предполагал, что в конце этой игры лишится части предприятий. Не помогло ему и то, что до «национализации» Ахметов посылал гуманитарную помощь жителям неподконтрольного Киеву Донбасса.

Есть несколько версий того, почему Кремль - именно он, а не лидеры сепаратистов - решил «национализировать» бизнес Ахметова. Одна из них - олигарх как один из акционеров «Оппозиционного блока» отказался делиться влиянием в партии с кумом Путина Виктором Медведчуком. Так это или нет - неизвестно. Но, очевидно, что большой передел имущества в «ДНР» и «ЛНР» не мог состояться без участия Медведчука, который сохраняет свое влияние в Донбассе.

Нынешняя история - хороший урок для Рината Ахметова. Три года назад у него были выбор и достаточно сил для того, чтобы остановить на востоке страны «русскую весну». Но Ринат Леонидович решил сыграть в свою игру. После бегства Януковича из Украины ему нужны были гарантии безопасности со стороны «евромайдановцев». Он их, очевидно, получил. Но навсегда потерял Донбасс. Сначала - территорию, на которой властвовал. А теперь теряет и предприятия, которые там находятся.

Выход из минского процесса

Экспроприация украинских предприятий в Донбассе означает одно: Москва в одностороннем порядке вышла из минского процесса. Все договоренности, достигнутые ранее, давно не выполняются. Кремль решил пойти на еще большее обострение отношений с Киевом. Очевидно, что после демонстративного захвата предприятий ни о каком Минске-3 не может быть и речи. На таком фоне любые переговоры и соглашения теряют смысл.

Петр Порошенко уже заявил, что в ответ Украина будет настаивать на усилении санкций в отношении Москвы. Киев надеется на помощь Запада. Хотя, конечно, многое зависит от самого украинского государства. Даст ли оно адекватный ответ на захват предприятий, какой статус получат территории, находящиеся под контролем сепаратистов, будет ли Киев и дальше торговать с ними.

«Национализация» предприятий сепаратистами в Донбассе грозит для украинского государства потерей поступлений в бюджет, для Ахметова - лишением «звания» олигарха, для России - очередным санкционным списком и получением статуса недоговороспособной. Ситуация в Донбассе все больше заходит в тупик. Вернуться к точке отсчета все сложнее, а «ОРДЛО» постепенно превращается в Приднестровье - со всеми вытекающими последствиями.

Джерело: Deutsche Welle

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