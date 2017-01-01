Справа Мартиненка – тест для НАБУ

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко

Про те, як затримання одного з лідерів «Народного фронту» Миколи Мартиненка вплине на розстановку політичних сил в Україні

Мовою оригіналу

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг, 20 апреля, задержало бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко. Он - третий действующий украинский политик, против которого НАБУ возбудило уголовное дело. До этого были дела в отношении беглого олигарха Александра Онищенко и главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Вся троица была связана с президентом Петром Порошенко.

Мартыненко обвиняют в разворовывании государственных средств. Суд должен определить меру пресечения для задержанного. Впрочем, чем бы не завершилось рассмотрение этого дела, очевидно одно: инцидент с Мартыненко будет иметь последствия не только для него самого, но и для будущего Рады.

Соратник Порошенко и Яценюка

Николай Мартыненко - соратник и политический партнер не только лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка, но и нынешнего президента Петра Порошенко. За плечами Мартыненко комсомольское прошлое, участие в бизнес-проектах и четыре депутатских срока. В начале 2000-х он вместе с Порошенко сделал ставку на Виктора Ющенко. Правда, практически сразу после избрания последнего президентом и Мартыненко, и Порошенко были обвинены в причастности к коррупции. Факты, обнародованные в 2005 году, так и не нашли подтверждения, но, как говорится, осадок остался.

Петр Порошенко и Николай Мартыненко - давние друзья. Их связывает многолетнее общение и доверительные отношения. Очевидно, что вера в свою неприкасаемость при нынешнем главе государства и вынудила Мартыненко в 2015 году после обнародованных обвинений в противоправных действиях сложить депутатский мандат. Дескать, ему бояться нечего, пусть бояться те, кто возбудил против него дело, - Национальное антикоррупционное бюро.

К тому же надо иметь в виду, что Николай Мартыненко - один из создателей партии «Народный фронт». Он приложил немало усилий для того, чтобы партия во главе с Арсением Яценюком вошла в нынешнее парламентское большинство. Роль серого кардинала «Народного фронта» позволяла ему спокойно чувствовать себя в высшей политической лиге Украины. По крайней мере до сих пор.

Удар по парламентской коалиции

Вне всякого сомнения, задержание Николая Мартыненко - серьезный удар по нынешней парламентской коалиции. «Народный фронт» уже успел заявить, что дело их однопартийца сфальсифицировано НАБУ. Депутаты от «НФ» заявили, что антикоррупционеры действуют выборочно, и дали понять, что мириться с этим не собираются.

Означает ли это, что в случае ареста Мартыненко «Народный фронт» уйдет из коалиции? Этого исключать нельзя. Для Яценюка и его соратников дело Мартыненко - принципиальное. Это тест на то, можно ли доверять своим партнерам. Вступятся ли за Мартыненко представители парламентской коалиции - сказать трудно. Все зависит от Петра Порошенко.

Да, задержало Мартыненко НАБУ. Да, это независимый антикоррупционный орган. Да, президент не имеет к этому никакому отношения. Но вряд глава государства не знал о готовящемся задержании. Публично пока что его реакция еще не прозвучала. Хотя, напомним, речь о человеке, которого не одно десятилетие хорошо знает президент Петр Порошенко.

Кстати, именно в день задержания Николая Мартыненко беглый олигарх Александр Онищенко обнародовал запись третьей части своего разговора якобы с Мартыненко, в которому тот говорит о коррупции в окружении президента и нелестно отзывается о самом Порошенко. Подлинность записи может подтвердить либо сам Мартыненко, либо специальная экспертиза. Но сам факт обнародования этой записи может повлиять на позицию Порошенко по делу Мартыненко.

Тест для НАБУ

Николай Мартыненко - третий действующий украинский политик, против которого НАБУ возбудило уголовное дело. До этого были дела в отношении олигарха Александра Онищенко и главы ГФС Романа Насирова. Вся троица была связана с президентом Порошенко. И как здесь не вспомнить известное изречение Ли Куан Ю: «Хотите побороть коррупцию? Посадите для начала трех своих друзей».

Вся эта история с обвинениями в адрес Николая Мартыненко, конечно же, как часто бывает в украинской политике, может закончиться ничем, все могут спустить на тормозах. Но дело Мартыненко еще раз напомнило украинской политической элите, что вне зависимости от места во властной иерархии, что неприкасаемых практически не осталось.

Для НАБУ дело Мартыненко - это вызов. После привлечения к делу в качестве подозреваемого Александр Онищенко сбежал за границу, а Роман Насиров, внеся залог в 100 миллионов гривен, вышел на свободу. Поэтому антикоррупционеры теперь не имеют права на ошибку, они должны довести дело до суда. Ведь речь идет о доверии ко всем антикорруционным органам государства.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»