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    Думки вголос

    Заборона «Вконтакте» і «Яндекса» - геть від Росії

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Сьогодні, 22:04
    • Розсилка

    Бажання української влади обмежити вплив російських інтернет-ресурсів в Україні є цілком зрозумілим

    Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций относительно России. Работа более 400 российских компаний отныне будет ограничена в Украине. Среди них - «Яндекс», «В контакте», «Одноклассники», сайты «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Решение украинской власти блокировать российские социальные сети вызвало острую реакцию у их пользователей, а их в Украине - не один миллион. Но это, похоже, не пугает официальный Киев.

    Война «Одноклассникам» и «Вконтакте»

    Социальные сети «В контакте» (ВК) и «Одноклассники» (ОК) - безусловные лидеры по посещаемости в Украине. Например, в феврале 2017 года оба проекта собрали более 600 млн визитов. Огромный трафик, большие аудитории, конечно, выглядят привлекательно не только для тех, кто занимается бизнесом, но и для тех, кто делает политику. Например, в одном только ВК создано более 2 тыс. антимайдановских групп, в которые вовлечены сотни тысяч пользователей.

    В декабре 2013 года ФСБ требовала от создателя «В контакте» Павла Дурова личные данные организаторов групп, поддерживавших Евромайдан. Результат - Дуров вынужден был продать сеть. Желание украинской власти ограничить влияние ВК и ОК вполне понятно. Эти сети через холдинг «Mail.Ru Group» контролирует близкий к Путину Алишер Усманов. В руках безжалостной кремлевской машины «В контакте» и «Одноклассники» превращаются в еще один элемент гибридной войны России против Украины. Миллионы украинцев сидят на «игле» у этих соцсетей, доверяя им личную информацию и находясь в орбите информационного влияния Кремля.

    Решение по блокировке «В контакте» и «Одноклассников», как и ожидалось, вызвало очень бурную реакцию в самой сети. Пользователи негодуют, считая решение СНБО наступлением на свои гражданские свободы. Правда, при этом они забывают, что Россия вот уже три года воюет с Украиной. В Донбассе гибнут реальные, а не виртуальные люди. В этих условиях «В контакте» и «Одноклассники», на которых существуют антиукраинские паблики, так же смертельно опасны для украинского государства, как и снаряды, летящие в мирные дома украинцев. Они имеют такое же разрушительное действие.

    Без «Яндекса» не будет пробок, а без 1С - бизнеса?

    Тот, кто, несмотря на запрет, захочет все же пользоваться российскими сайтами и сервисами из «черного» списка СНБО, как утверждают ІТ-специалисты, смогут без особых усилий решить эту техническую задачу. Без сомнения, тот, кто жаждет, всегда найдет способ утолить свой «интернет-голод». Цель блокирования ВК и ОК, отдельных сервисов «Яндекса», антивирусных программ «Касперского» и «Доктора Веба» - продемонстрировать решительность официального Киева по отношению к российскому (читай - вражескому) продукту и его создателям на территории украинского государства. 

    Но эта самая решительность вызвала серьезную обеспокоенность у украинских предпринимателей, которые пользуются продукцией ныне подсанкционной компании 1С. Речь идет о программах, позволяющих вести бухгалтерский учет. Правда, оптимисты утверждают, что в связи с этим катастрофы с бизнесом не будет. Речь идет не о запрете самого программного продукта, а компаний, которые его сопровождают в Украине. Так это или нет - должна еще объяснить сама украинская власть, которая пока что не спешит с разъяснением, как будут действовать эти самые санкции относительно российских компаний.

    Часть украинцев, плотно «сидящих» на российских сервисах, конечно же, сейчас причитают о том, что их жизнь остановится после 1 июня сего года, когда, как ожидается, вступит в действие решение о санкциях. Правда, нечто подобное звучало в Украине и во время принятия решения о запрете российских сериалов, и тогда, когда из кабельных сетей исчезли российские телеканалы. Но длилось это недолго. Наверняка, так будет и в этот раз - через три года в Украине никто и не вспомнит о «В контакте» и «Одноклассниках». В конце концов, без этих социальных сетей, «Яндекса» и российских антивирусников живет спокойно весь мир. Проживет и Украина. В этом даже нет сомнений.

    Санкции как инструмент давления

    Впервые за три года войны официальный Киев решился на резкие движения в сторону предприятий РФ. Речь ведь не идет только об «Одноклассниках» и «В контакте». Среди более чем 400 российских компаний, попавших в нынешний санкционный список СНБО, - банки, авиапредприятия, промышленные гиганты, предприятия «Газпрома» и т.д. Для них будут действовать ограничения от одного до трех лет. Иными словами, российские предприниматели должны на себе почувствовать цену аннексии Крыма и войны на Донбассе.

    Правда, в этот санкционный список попали не все российские компании, работающие в Украине. Структуры Константина Григоришина и Александра Бабакова, которые контролируют часть украинских облэнерго, телекоммуникационные и нефтяные компании, банки до сих пор мирно существуют в украинском государстве. Как быть с ними, в Киеве, похоже, еще не решили. И абсолютно зря. Потому что на их фоне блокирование «В контакте», «Одноклассников» и «Яндекса» выглядит как полумера. Очевидно, сказав «а», украинская власть рано или поздно будет вынуждена сказать и «б» - по отношению к тем, кто не оказался в нынешних санкционных списках. 

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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