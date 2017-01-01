Зрив е-декларування: саботаж чи нехлюйство?

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

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Антикорупційні потуги нової української влади поставлені під сумнів зривом декларування майна чиновниками

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1 апреля истекает отведенный законом срок подачи украинскими чиновниками электронных имущественных деклараций. Впрочем, уже известно, что большинство из нескольких сот тысяч декларантов не смогут этого сделать из-за технических сбоев в системе. Государственная машина оказалась не в состоянии организовать эту процедуру. Де-факто речь идет о ЧП государственного масштаба, поскольку она рассматривалась как один из важнейших элементов борьбы с коррупцией в Украине.

Введение электронного декларирования имущества украинскими чиновниками было одним из требований европейских партнеров Украины. Президент Петр Порошенко с гордостью говорил о том, что государство пошло по цивилизованному пути, и о своей решимости побороть коррупцию. Э-декларирование и должно было стать одним из инструментов этой борьбы - чиновники обязаны теперь отчитываться не только о своем имущественном положении, но и о членах своей семьи.

Правда, желание европейцев и украинских антикоррупционеров до сих пор наталкивалось на откровенный саботаж. Вначале депутаты от «Блока Петра Порошенко» хотели отсрочить введение э-декларирования. Затем Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) долго не могло запустить реестр деклараций. А после его запуска осенью 2016 года стало понятно, что с сайтом большие технические проблемы - конечно, решаемые, было бы время и желание.

Однако следующая волна э-декларирования, начавшаяся 1 января 2017 года, продемонстрировала, что проблемы с доступом к сайту устранены не были. И то, чем так гордился до сих пор президент Порошенко, оказалось «соломенным бычком». В один момент гигабайты собранной информации об имуществе и доходах чиновников превратились в «ошибку 404». Что стало этому причиной - сознательные действия или же элементарное разгильдяйство, должны разобраться спецслужбы. Но к какому бы выводу они не пришли, очевидно, что украинская власть получила серьезный удар по своей репутации. Восстановить ее будет не просто, даже если э-декларирование и завершится 1 мая, как и было анонсировано.

Вопросы без ответов

За срыв э-декларирования кто-то должен понести ответственность. А также объяснить, почему за прошедшие полгода НАПК так и не смогло проанализировать данные первой волны декларирования чиновниками. Ведь если это ведомство не в состоянии сделать надлежащие выводы из собранной информации, зачем тогда вообще нужна эта процедура? Что и когда собирается с полученными сведениями собирается делать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)? Ответов на эти вопросы пока что нет.

К большому сожалению, новые антикоррупционные органы в Украине так и не смогли продемонстрировать свою эффективность. Да, НАБУ предъявило подозрение отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Да, детективы-антикоррупционеры взялись за Национальный банк Украины. Но клептократия оказалась сильнее желаний и возможностей тех же НАПК, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Бой оказался неравным - система решила так просто не сдаваться.

Коррупционеры против антикоррупционеров

На фоне провала электронного декларирования Верховная рада решила внести в перечень тех, кто должен подавать э-декларацию, членов общественных антикоррупционных организаций. Собственно, тех, кто и был одним из инициаторов введения такой процедуры для чиновников. Это вызвало прогнозируемое недовольство у активистов, которые восприняли это как политическое давление со стороны клептократии.

Все это, конечно, выглядит очень странно. Хотя бы потому, что представители общественных организаций не финансируются из государственного бюджета. Они, как и все остальные украинцы, до сих пор подавали обычные декларации о доходах в налоговые органы. Но кто-то решил, что антикоррупционеров надо приравнять к тем, с кем они ведут борьбу. Зачем? Якобы для того, чтобы они продемонстрировали свою открытость и честность.

История и со срывом э-декларирования, и с выпадом в сторону антикоррупционеров-общественников показала: коррупционная машина в Украине не намерена останавливаться. Она готова давать отпор тем, кто с ней борется. Она готова срывать сроки декларирования. Она готова и дальше уничтожать репутацию Украины на международной арене. Клепократия превратились в серьезную угрозу для национальной безопасности и обороны страны. И таковой она будет оставаться до тех пор, пока решение об открытии антикоррупционного фронта в Украине не будет поддержано на самом высоком политическом уровне страны. То есть - президентом.

Джерело: Deutsche Welle

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