Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неможливі суттєві зміни в окремо взятій галузі, окремо взятому органі влади, окремо взятих землях. Неможливі, так побудована держава

Знаєте, чому після Майдану на посади повертаються старі кадри, і повертають їх нібито нові керівники?

Тому що будь ти найчеснішим і найкреативнішим, однак твої прямі команди просто саботуватимуть. Саботуватимуть добросовісним виконанням нормативних документів.

В нас вся система управління побудована так, що у разі спроби виконати всі нормативні вимоги вона частково зупиняється, частково буксує, частково «працює на холостих обертах».

Щоб вона хоч виконувала свої суспільні функції, треба «рішать вапроси» в режимі ручного керувуання, порушуючи всі норми і придушуючи авторитетом, а часом силою. «Рішать вапроси» будуть лише із своїми. Сила є лише у тих, хто вріс в систему коріннями. Тому їх і повертають. Навіть «прогресивні нові» начальники повертають на відповідальні посади «псів злочинного режиму Януковича». Бо їм треба, щоб проблеми хтось вирішував, щоб поточна щоденна робота з забезпечення існування людей якось жевріла.

Для чого це я пишу?

Неможливі суттєві зміни в окремо взятій галузі, окремо взятому органі влади, окремо взятих землях. Неможливі, так побудована держава. Будь-яка «команда реформаторів» в такому окремому оазисі скоро проявить власну некомпетентність і безпорадність. Тому що вона за таких умов дійсно буде безпорадна, навіть якщо запросите Маска і від погодиться. Це стосується зокрема всіх без винятку «офісів», «комітетів», «рад» так званих «реформ».

Тому для змін потрібні:



вся влада - законодавча, виконавча, судова;

вся влада потрібна для системних змін. Якщо якась з гілок не працює - змін не буде;

команда людей, спроможних обійняти всі ключові посади для запровадження системних змін - не менше, ніж 3000 людей, бажано 10000. Їх треба поставити в стрій і підготувати.;

громадянська і політична сила, спроможна взяти владу, призначити команду на посади, проконтролювати їх роботу і водночас здолати кримінальний, можливо і військовий опір змінам.

Ви належите до такої політичної сили? Чи ви підтримуєте її власними грошима, бо без фінансування вона не відбудеться? Якщо ні - то всі ваші обурення лише псують повітря.

Джерело: блог Святослава Стеценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»