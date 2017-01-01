Чому після Майдану на посади повертаються старі кадри
- Сьогодні, 16:01
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Розсилка
Неможливі суттєві зміни в окремо взятій галузі, окремо взятому органі влади, окремо взятих землях. Неможливі, так побудована держава
Знаєте, чому після Майдану на посади повертаються старі кадри, і повертають їх нібито нові керівники?
Тому що будь ти найчеснішим і найкреативнішим, однак твої прямі команди просто саботуватимуть. Саботуватимуть добросовісним виконанням нормативних документів.
В нас вся система управління побудована так, що у разі спроби виконати всі нормативні вимоги вона частково зупиняється, частково буксує, частково «працює на холостих обертах».
Щоб вона хоч виконувала свої суспільні функції, треба «рішать вапроси» в режимі ручного керувуання, порушуючи всі норми і придушуючи авторитетом, а часом силою. «Рішать вапроси» будуть лише із своїми. Сила є лише у тих, хто вріс в систему коріннями. Тому їх і повертають. Навіть «прогресивні нові» начальники повертають на відповідальні посади «псів злочинного режиму Януковича». Бо їм треба, щоб проблеми хтось вирішував, щоб поточна щоденна робота з забезпечення існування людей якось жевріла.
Для чого це я пишу?
Неможливі суттєві зміни в окремо взятій галузі, окремо взятому органі влади, окремо взятих землях. Неможливі, так побудована держава. Будь-яка «команда реформаторів» в такому окремому оазисі скоро проявить власну некомпетентність і безпорадність. Тому що вона за таких умов дійсно буде безпорадна, навіть якщо запросите Маска і від погодиться. Це стосується зокрема всіх без винятку «офісів», «комітетів», «рад» так званих «реформ».
Тому для змін потрібні:
- вся влада - законодавча, виконавча, судова;
- вся влада потрібна для системних змін. Якщо якась з гілок не працює - змін не буде;
- команда людей, спроможних обійняти всі ключові посади для запровадження системних змін - не менше, ніж 3000 людей, бажано 10000. Їх треба поставити в стрій і підготувати.;
- громадянська і політична сила, спроможна взяти владу, призначити команду на посади, проконтролювати їх роботу і водночас здолати кримінальний, можливо і військовий опір змінам.
Ви належите до такої політичної сили? Чи ви підтримуєте її власними грошима, бо без фінансування вона не відбудеться? Якщо ні - то всі ваші обурення лише псують повітря.
Джерело: блог Святослава Стеценка