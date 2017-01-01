Про інформаційну війну і чому за нинішньої влади ми приречені на поразку

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інформаційна війна

Панове військові, висувайте претензії не народу, а тим, чиї накази ви виконуєте, хто запровадив таку інформаційну війну проти нашої перемоги з середини нашої держави

З боку колаборантів та московських кураторів:

чіткий, точно означений образ жорстокого, підступного, безжального, кривавого ворога;

проти нас фашисти, нацисти, карателі, американська підстилка, европейські педерасти;

ворог прагне не лише знищити нас фізично, але примусити змінити життєві принципи, цінності, підкоритися чужинській, ворожій нелюдській ідеології;

ворог вбиває жінок, дітей, старих, ворог істоти без честі, совесті, їм не можна довіряти;

ворог готовий на будь-які злодійства, тому що ненавидить нас;

ми - воїни світла, захищаємо НАШУ землю, НАШЕ право, НАШУ волю від сил темряви, це - війна нас всіх і кожного;

це війна, це наша війна за наше існування;

перемога або смерть! все для фронту, все для перемоги!

З боку української влади:

війни нема, отже і ворога нема, є учасники конфлікту і процесів, вони чітко не означені;

проти нас невстановлені особи, якщо не буде доведено судом їхню безпосередню участь в злочинах, то їх треба зрозуміти, пробачити обійняти і поцілувати;

з того боку теж захищають якісь свої, хоч відмінні від наших, цінності;

там теж люди, такі самі українці як і ми, треба з ними домовитися і порозумітися;

там людей обдурили, а так вони були хороші;

вас це не стосується, вам ніщо не загрожує, ви воювати не будете, для війни в нас є найманці, які воюють за зарплату;

це взагалі не війна, це АТО і мінський процес;

ми не можемо перемогти в принципі, тому нема чого і зайво витрачатися.

Я ви собі думаєте, з якого боку буде більший відсоток готових звяти зброю і воювати? З якого боку будуть більше казати «це на наша війна»?

Виглядає так, що інформаційну війну проти перемоги Україну ведуть водночас з двох сторін.

З боку української влади все спрямовано на те, щоб демотивувати населення активно воювати за свою країну.

А тепер віськові керманичі звинувачують громадян в байдужісті, що недобір на контракт. Звинувачують народ в несвідомості. Совість майте, панове військові, і висувайте претензії не народу, а тим, чиї накази ви виконуєте, хто запровадив таку інформаційну війну проти нашої перемоги з середини нашої держави.

Панове військові, вам прізвище треба по літерах зазначити, чи самі спроможні второпати?

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