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    Думки вголос

    Про інформаційну війну і чому за нинішньої влади ми приречені на поразку

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 16:59
    • Розсилка
    Інформаційна війна
    Інформаційна війна

    Панове військові, висувайте претензії не народу, а тим, чиї накази ви виконуєте, хто запровадив таку інформаційну війну проти нашої перемоги з середини нашої держави

    З боку колаборантів та московських кураторів: 

    • чіткий, точно означений образ жорстокого, підступного, безжального, кривавого ворога;
    • проти нас фашисти, нацисти, карателі, американська підстилка, европейські педерасти;
    • ворог прагне не лише знищити нас фізично, але примусити змінити життєві принципи, цінності, підкоритися чужинській, ворожій нелюдській ідеології;
    • ворог вбиває жінок, дітей, старих, ворог істоти без честі, совесті, їм не можна довіряти;
    • ворог готовий на будь-які злодійства, тому що ненавидить нас;
    • ми - воїни світла, захищаємо НАШУ землю, НАШЕ право, НАШУ волю від сил темряви, це - війна нас всіх і кожного;
    • це війна, це наша війна за наше існування;
    • перемога або смерть! все для фронту, все для перемоги!

    З боку української влади:

    • війни нема, отже і ворога нема, є учасники конфлікту і процесів, вони чітко не означені;
    • проти нас невстановлені особи, якщо не буде доведено судом їхню безпосередню участь в злочинах, то їх треба зрозуміти, пробачити обійняти і поцілувати;
    • з того боку теж захищають якісь свої, хоч відмінні від наших, цінності;
    • там теж люди, такі самі українці як і ми, треба з ними домовитися і порозумітися;
    • там людей обдурили, а так вони були хороші;
    • вас це не стосується, вам ніщо не загрожує, ви воювати не будете, для війни в нас є найманці, які воюють за зарплату;
    • це взагалі не війна, це АТО і мінський процес;
    • ми не можемо перемогти в принципі, тому нема чого і зайво витрачатися.

    Я ви собі думаєте, з якого боку буде більший відсоток готових звяти зброю і воювати? З якого боку будуть більше казати «це на наша війна»?

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    Виглядає так, що інформаційну війну проти перемоги Україну ведуть водночас з двох сторін. 
    З боку української влади все спрямовано на те, щоб демотивувати населення активно воювати за свою країну.

    А тепер віськові керманичі звинувачують громадян в байдужісті, що недобір на контракт. Звинувачують народ в несвідомості. Совість майте, панове військові, і висувайте претензії не народу, а тим, чиї накази ви виконуєте, хто запровадив таку інформаційну війну проти нашої перемоги з середини нашої держави.

    Панове військові, вам прізвище треба по літерах зазначити, чи самі спроможні второпати?

    Джерело: блог Святослава Стеценка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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