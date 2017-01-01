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    Думки вголос

    Про примару громадянської війни в Україні

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 17:06
    • Розсилка
    Гроші і влада як спосіб ті гроші отримати<span class="text_exposed_show">&nbsp;ніколи не були і не будуть достатнім стимулом для жертовності і готовності загинути</span>
    Гроші і влада як спосіб ті гроші отримати ніколи не були і не будуть достатнім стимулом для жертовності і готовності загинути

    В Україні нема підгрунтя для громадянської війни

    Тому, що нема антагоністичних громадянських сил, однаково готових вмирати за протилежні цінності.

    Антагоністичні сили є - активна частина відповідальних громадян проти компрадорської державної верхівки і мусодарства, яке її обслуговує. Але вмирати за свої цінності й ідеали готові лише перші, другі готові вбивати беззахисних, але не готові вмирати самі. Гроші і влада як спосіб ті гроші отримати ніколи не були і не будуть достатнім стимулом для жертовності і готовності загинути.

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    Тому громадянської війни у нас не буде. Нема в ній потреби. Компрадори і кримінал долаються на раз.

    Єдине, чого не вистачає для того - щоб громадяни об'єдналися.

    Джерело: блог Святослава Стеценка

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