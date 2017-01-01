Про примару громадянської війни в Україні
- Сьогодні, 17:06
-
Розсилка
В Україні нема підгрунтя для громадянської війни
Тому, що нема антагоністичних громадянських сил, однаково готових вмирати за протилежні цінності.
Антагоністичні сили є - активна частина відповідальних громадян проти компрадорської державної верхівки і мусодарства, яке її обслуговує. Але вмирати за свої цінності й ідеали готові лише перші, другі готові вбивати беззахисних, але не готові вмирати самі. Гроші і влада як спосіб ті гроші отримати ніколи не були і не будуть достатнім стимулом для жертовності і готовності загинути.
Тому громадянської війни у нас не буде. Нема в ній потреби. Компрадори і кримінал долаються на раз.
Єдине, чого не вистачає для того - щоб громадяни об'єдналися.
Джерело: блог Святослава Стеценка