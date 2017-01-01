Про примару громадянської війни в Україні

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гроші і влада як спосіб ті гроші отримати ніколи не були і не будуть достатнім стимулом для жертовності і готовності загинути

В Україні нема підгрунтя для громадянської війни

Тому, що нема антагоністичних громадянських сил, однаково готових вмирати за протилежні цінності.

Антагоністичні сили є - активна частина відповідальних громадян проти компрадорської державної верхівки і мусодарства, яке її обслуговує. Але вмирати за свої цінності й ідеали готові лише перші, другі готові вбивати беззахисних, але не готові вмирати самі. Гроші і влада як спосіб ті гроші отримати ніколи не були і не будуть достатнім стимулом для жертовності і готовності загинути.

Тому громадянської війни у нас не буде. Нема в ній потреби. Компрадори і кримінал долаються на раз.

Єдине, чого не вистачає для того - щоб громадяни об'єдналися.

Джерело: блог Святослава Стеценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»