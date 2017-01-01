  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Святослав Стеценко
    Думки вголос

    Складні питання від бійців, які воюють на передовій

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 15:32
    • Розсилка

    За півроку регулярних відряджень жоден боєць і жоден офіцер на передку ні на що не поскаржився. Навіть ті, хто не продовжує контракти

    Лише питали, чому воно все в нас через дупу, чому вони ризикують щодня своїм життям, а жирні щури ще більш гладшають, чому чиновникам в тилу вони nach не потрібні, чому нацгвардійці на блокпостах отримують надбавку таку, як бійці на передку і вищу, ніж військові на другій лінії, чому за три роки жодного разу не поверталися в ППД ті, хто його мають, а іншим його просто навіть не побудували, чому на полігонах четвертий рік в багнюці і наметах, чому для інженерного обладнання позицій, для зручних розбірних захисних споруд грошей нема, а чиновники мають сотні мільйонів готівкою, чому чиновники їздять на шикарних авто, загороджувальні загони з нациків на новеньких бронеавтомобілях, а військові ремонтують за власні кошти мобілізований мотлох і волонтерські автівки, чому, чому, чому.

    Чому, хвойдо, їм і цивільним цілодобово парять мозок москальські і колаборантські телеканали і нема української телетрансляції на всю територію України.

    Агов, свідки перемоги псячих будок, маєте що відповісти?

    Джерело: блог Святослава Стеценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    АТО корупція в Україні військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ