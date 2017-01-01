Складні питання від бійців, які воюють на передовій

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

За півроку регулярних відряджень жоден боєць і жоден офіцер на передку ні на що не поскаржився. Навіть ті, хто не продовжує контракти

Лише питали, чому воно все в нас через дупу, чому вони ризикують щодня своїм життям, а жирні щури ще більш гладшають, чому чиновникам в тилу вони nach не потрібні, чому нацгвардійці на блокпостах отримують надбавку таку, як бійці на передку і вищу, ніж військові на другій лінії, чому за три роки жодного разу не поверталися в ППД ті, хто його мають, а іншим його просто навіть не побудували, чому на полігонах четвертий рік в багнюці і наметах, чому для інженерного обладнання позицій, для зручних розбірних захисних споруд грошей нема, а чиновники мають сотні мільйонів готівкою, чому чиновники їздять на шикарних авто, загороджувальні загони з нациків на новеньких бронеавтомобілях, а військові ремонтують за власні кошти мобілізований мотлох і волонтерські автівки, чому, чому, чому.

Чому, хвойдо, їм і цивільним цілодобово парять мозок москальські і колаборантські телеканали і нема української телетрансляції на всю територію України.

Агов, свідки перемоги псячих будок, маєте що відповісти?

Джерело: блог Святослава Стеценка

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