Свою владу нам треба створювати вже зараз

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська держава не спроможна виконувати належні функції влади: організовувати суспільство, громади і ринок для спільної користі і безпеки.

Сподіваюся, це зрозуміло вже всій активній меншості громадян.

Влада в Україні фрагментована між різними елементами держави, монопольним бізнесом і криміналом і єдине, на що вони спроможні, це ефективно збирати данину з населення. Неспроможність держави бути ефективною владою є абсолютною не лише не рівні персон, але й на рівнях функціональному і структурному.

Тому нам треба створювати свою владу зараз, хай поки що в невеликому масштабі, в розподілених складних мережево-ієрархічних недержавних структурах.

Пані та панове, ті люди, які зараз успішно виконують владні повноваження в таких незалежних від держави структурах - громадських, політичних, профспілкових, бізнесових - які виявили спроможність створювати такі структури і підтримувати їхню стійкість і дієвість є нашим єдиним шансом на дієздатну владу в країні.

Ми маємо для себе вже просто зараз визнати: це і є наша влада, і просувати саме їх на вищі управлінські посади в країні.

Джерело: блог Святослава Стеценка

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