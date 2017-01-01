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    Думки вголос

    Свою владу нам треба створювати вже зараз

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 08:33
    • Розсилка

    Українська держава не спроможна виконувати належні функції влади: організовувати суспільство, громади і ринок для спільної користі і безпеки.

    Сподіваюся, це зрозуміло вже всій активній меншості громадян.

    Влада в Україні фрагментована між різними елементами держави, монопольним бізнесом і криміналом і єдине, на що вони спроможні, це ефективно збирати данину з населення. Неспроможність держави бути ефективною владою є абсолютною не лише не рівні персон, але й на рівнях функціональному і структурному.

    Тому нам треба створювати свою владу зараз, хай поки що в невеликому масштабі, в розподілених складних мережево-ієрархічних недержавних структурах.

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    Пані та панове, ті люди, які зараз успішно виконують владні повноваження в таких незалежних від держави структурах - громадських, політичних, профспілкових, бізнесових - які виявили спроможність створювати такі структури і підтримувати їхню стійкість і дієвість є нашим єдиним шансом на дієздатну владу в країні. 

    Ми маємо для себе вже просто зараз визнати: це і є наша влада, і просувати саме їх на вищі управлінські посади в країні.

    Джерело: блог Святослава Стеценка

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