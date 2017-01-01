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    Думки вголос

    Туреччина – найбільша регіональна військова сила, яка сильніша за Росію

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 10:20
    • Розсилка
    Армія Туреччини
    Армія Туреччини

    Населення не має значення, незалежно від рівня життя і освіти. Рахуються лише вільні і спроможні захистити себе зброєю громадяни

    Про Туреччину. Суто про воєнне.

    1. Найбільша регіональна військова сила. В регіоні сильніша за Московію.

    2. Має власні інтереси, цінує силу і пряму сьогоднішню вигоду, діє на власну користь, як розуміє її сама. 

    3. Що зможе взяти – візьме неодмінно.

    Не лише.

    Де вільні громадяни слабкіші за державу, де держава має монополією на насильство, там легко зробити з демократії монархію, з монархії олігополію, з олігополії диктатуру і будь-що взагалі. Населення не має значення, незалежно від рівня життя і освіти. Рахуються лише вільні і спроможні захистити себе зброєю громадяни.

    Джерело: блог Святослава Стеценка

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    Туреччина референдум
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