Туреччина – найбільша регіональна військова сила, яка сильніша за Росію

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Армія Туреччини

Населення не має значення, незалежно від рівня життя і освіти. Рахуються лише вільні і спроможні захистити себе зброєю громадяни

Про Туреччину. Суто про воєнне.

1. Найбільша регіональна військова сила. В регіоні сильніша за Московію.

2. Має власні інтереси, цінує силу і пряму сьогоднішню вигоду, діє на власну користь, як розуміє її сама.

3. Що зможе взяти – візьме неодмінно.

Не лише.

Де вільні громадяни слабкіші за державу, де держава має монополією на насильство, там легко зробити з демократії монархію, з монархії олігополію, з олігополії диктатуру і будь-що взагалі. Населення не має значення, незалежно від рівня життя і освіти. Рахуються лише вільні і спроможні захистити себе зброєю громадяни.

Джерело: блог Святослава Стеценка

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