Туреччина – найбільша регіональна військова сила, яка сильніша за Росію
- Сьогодні, 10:20
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Розсилка
Населення не має значення, незалежно від рівня життя і освіти. Рахуються лише вільні і спроможні захистити себе зброєю громадяни
Про Туреччину. Суто про воєнне.
1. Найбільша регіональна військова сила. В регіоні сильніша за Московію.
2. Має власні інтереси, цінує силу і пряму сьогоднішню вигоду, діє на власну користь, як розуміє її сама.
3. Що зможе взяти – візьме неодмінно.
Не лише.
Де вільні громадяни слабкіші за державу, де держава має монополією на насильство, там легко зробити з демократії монархію, з монархії олігополію, з олігополії диктатуру і будь-що взагалі. Населення не має значення, незалежно від рівня життя і освіти. Рахуються лише вільні і спроможні захистити себе зброєю громадяни.
Джерело: блог Святослава Стеценка