У цивілізованих країнах армія ґрунтується на науці

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про що ніколи не скажуть речники, прес-офіцери, бірюкови і сержі марки.

У країнах, які дехто називає цивілізованими, інші розвиненими, армія ґрунтується на науці.

Не на такій, як в Україні, де «військова наука» призначена для штампування дисертацій військовим посадовцям і для обгрунтування того, чому будь-яке рішення, прийняте черговим військовим або цивільним можновладцем є оптимальним і геніальним. Ага, а коли можновладці змінюються, то одразу обґрунтовує, чому папєрєднікі були не праві, а нинішні праві. Ні, в розвинених країнах військова справа ґрунтується на нормальній, успішній і незалежній науці.

Та ось «у них» давно дослідили і обґрунтували, що військовикам перебувати в зоні, де є постійна безпосередня загроза для життя, можна не більше, ніж 75 діб. Менше - краще, більше не можна. Це пов'язано з бойовими психічними травмами і накопиченою психічною і нервовою втомою. Наслідки такого для держави в цілому дуже негативні, зокрема фінансові. Тому дешевше щодвамісяці змінювати військовиків на передку, відправляти їх на реабілітацію, відпочинок і підготовку, ніж отримувати шалені проблеми для війська і для суспільства в цілому, зокрема і фінансові.

Там багато чого. Крім безпосередніх витрат на лікування і реабілітацію, ще й самогубства, зруйновані родини, злочинність, наркоманія і все таке.

Так ось кажуть хлопці, що пан Муженко заткнув всіх тих піндоських і решту натівських псевдофахівців за пояс і чітко доповів Порошенкові, що то все дурня і маячні, що нічого ті закордонні розумники в українській расі і психіці українського солдата не тямлять, що оптимально 8 місяців на передку. А щоб на відмінність від м'якотілих піндосів і всіляких канадців наші солдати і офіцери не з'їхали з глузду через це, то треба штати підрозділів скоротити, воювати старою зброєю, будувати захисні споруди і облаштовувати побут в польових умовах переважно із підручних матеріалів.

А те, що потім проблеми серед звільнених в запас - то все 3,14...здьож і провокація зрадофілів, і взагалі то вже не військових клопіт, хай сільрада розбирається, районна поліклініка і дільничій інспектор поліції. Те, що зростає вживання наркотиків на передку, трапляються самогубства, люди втрачають пильність, знижуються їхні психофізіологічні і фізичні можливості - то теж 3,14...здьож і провокація. То зрадофіли пишуть, не треба їх читати, треба читати правильних блогерів і офіційних волонтерів.

А хлопцям на передку і у військовому тилу дякую. Справжнім Солдатам - і рядовим, і сержантам, і офіцерам молодшим і старшим. Земний вам уклін і сердечна шана.

Джерело: блог Святослава Стеценка

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