Вибух у Балаклії: диверсія чи «все продано до нас»?

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з Facebook Slava Mavrichev Пожежа на військових складах

Будь-які диверсанти можуть вільно приїхати до нас хоч потягом, хоч автобусами з Московії, у нас з ними навіть безвізовий режим

Оскільки вже просять коментарі щодо вибухів в Балаклеї, пишу тут.

1. В нормальній державі взагалі не коментував би, це має робити слідство.

2. В нашій державі може бути будь що:

ворожа диверсія. Не здивуюся, ворожа агентура і просто адепти рускава міра і путінприйді у нас діють масово і не ховаються навіть. Будь-які диверсанти можуть вільно приїхати до нас хоч потягом, хоч автобусами з Московії, у нас з ними навіть безвізовий режим;

кольорові метали, вибухові речовини, зброя, інші цінності. Не здивуюся, якщо «всьо продано до нас» і треба влаштувати ворожу диверсію, щоб кінці у воду.

Маю певний досвід, зокрема отримував неодноразово від військових відповіді за результатами внутрішніх перевірок, тому до будь-яких їхніх власних розслідувань ставлюся обережно.

Джерело: блог Святослава Стеценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»