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    Думки вголос

    Вибух у Балаклії: диверсія чи «все продано до нас»?

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 16:52
    • Розсилка
    <p>Пожежа на військових складах</p> <p></p>
    Фото з Facebook Slava Mavrichev

    Пожежа на військових складах

    Будь-які диверсанти можуть вільно приїхати до нас хоч потягом, хоч автобусами з Московії, у нас з ними навіть безвізовий режим

    Оскільки вже просять коментарі щодо вибухів в Балаклеї, пишу тут.

    1. В нормальній державі взагалі не коментував би, це має робити слідство.

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    2. В нашій державі може бути будь що:

    • ворожа диверсія. Не здивуюся, ворожа агентура і просто адепти рускава міра і путінприйді у нас діють масово і не ховаються навіть. Будь-які диверсанти можуть вільно приїхати до нас хоч потягом, хоч автобусами з Московії, у нас з ними навіть безвізовий режим;
    • кольорові метали, вибухові речовини, зброя, інші цінності. Не здивуюся, якщо «всьо продано до нас» і треба влаштувати ворожу диверсію, щоб кінці у воду.

    Маю певний досвід, зокрема отримував неодноразово від військових відповіді за результатами внутрішніх перевірок, тому до будь-яких їхніх власних розслідувань ставлюся обережно.

    Джерело: блог Святослава Стеценка

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