Вибух у Балаклії: диверсія чи «все продано до нас»?
- Сьогодні, 16:52
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Фото з Facebook Slava Mavrichev
Пожежа на військових складах
Будь-які диверсанти можуть вільно приїхати до нас хоч потягом, хоч автобусами з Московії, у нас з ними навіть безвізовий режим
Оскільки вже просять коментарі щодо вибухів в Балаклеї, пишу тут.
1. В нормальній державі взагалі не коментував би, це має робити слідство.
2. В нашій державі може бути будь що:
- ворожа диверсія. Не здивуюся, ворожа агентура і просто адепти рускава міра і путінприйді у нас діють масово і не ховаються навіть. Будь-які диверсанти можуть вільно приїхати до нас хоч потягом, хоч автобусами з Московії, у нас з ними навіть безвізовий режим;
- кольорові метали, вибухові речовини, зброя, інші цінності. Не здивуюся, якщо «всьо продано до нас» і треба влаштувати ворожу диверсію, щоб кінці у воду.
Маю певний досвід, зокрема отримував неодноразово від військових відповіді за результатами внутрішніх перевірок, тому до будь-яких їхніх власних розслідувань ставлюся обережно.
Джерело: блог Святослава Стеценка
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