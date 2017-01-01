Визвольна війна проти Московії має тривати до перемоги

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: wartime.org.ua Війна України з Росією

Я – за війну! За визвольну війну проти Московії до нашої перемоги! Я пропагую війну

Те, що на четвертому році війни наші радники національної безпеки розтлумачили, а керманичі второпали і радісно повідомили загалу, що протиборство ведеться в інформаційній сфері – це круто. Круто до нестями. Це потужніше за оргазм.

Іноді здавалося, що автори Доктрини інформаційної безпеки України нібито з лавки впали, через це прийшли до тями і вперше усвідомили себе в світі.

«Застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну сферу на ключову арену протиборства». Інформаційна сфера завжди була ключовою ареною протиборства. Прочитайте Сунь-цзи, Клаузевіца, релігійні канони.

«Захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу Російської Федерації». Від інформаційного впливу інших держав наші розумники не збираються захищати.

Але виявляється. вони не всюди наївні, деякими місцями тіла вони дуже хитрі.

«...спрямованого на пропаганду війни...». Наразі кожен патріот України зобов'язаний пропагувати визвольну війну проти Московії. Таких - покарати, негайно? Проти війні зараз лише колаборанти і зрадники.

«..здійснення спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань...». Найбільше підриває нашу оборону інформація, яку продукують Президент, уряд, Верховна Рада та їхні бенефіціари.

«...поширення закликів до радикальних дій...». Овва! Не додушили вони радикалів на Майдані, не добили їх на фронті., не всіх ще запакували в буцегарні.

Це приклад, як в купі позитива, який не буде дотриманий, як не дотримується Конституція і значна кількість законів України, невдало спробували заховати «забороняти, тримати, карати» будь-кого.

Я - за війну! За визвольну війну проти Московії до нашої перемоги! Я пропагую війну.

Джерело: блог Святослава Стеценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»