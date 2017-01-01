Події у Дніпрі. Арештовувати треба не лише тітушок

Сергій Висоцький Народний депутат

Сергій Висоцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: informator.dp.ua Масова бійка у Дніпрі

Причину того, що сталося в Дніпрі, ми знаємо...

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Пошла реакция по Днепру. Правильная. Служебное расследование МВД, вмешательство ГПУ. Рабочая версия - сговор кого-то из полиции с представителями Партии регионов.

Это все конечно прекрасно. Но это - борьба с симптомами. Болеутоляющее, которое поможет при переломе, но не устранит причину мучений.

Причину того, что произошло в Днепре мы знаем. Имя ей - Вилкул. Арестовывать нужно не только титушек. И выгонять на только предателей-ментов.

Конкретные люди с очень конкретными фамилиями финансировали всю эту вакханалию и продолжают её финансировать.

Они организовывали избиение Майдана в 2013-2014. Они рукоплескали расстрелам на Институтской. Они поддерживали Путина. Они оказывали содействие "русской весне". Они продолжают цинично подрывать государственность Украины. Они почувствовали что снова могут. Могут вальяжно ходить по парламенту и появляется на эфирах, неся народу свой бред про гражданский конфликт, мир, братьев-русских. Могут летать в Москву и обниматься с кремлёвскими вампирами, да пока не публично, но уже не опасаясь. Могут организовывать в украинских городах свои шествия. Могут снова свозить титушек для того, чтобы они били и калечили.

Мы все видели как в Днепре патриотические организации быстро скооперировались для опознания титушек и совершения справедливого самосуда.

Если все пойдёт так и дальше - украинский народ, отстоявший два Майдана, организовавший волонтёрское и добровольческое движение, положивший своих сыновей в войне с Россией, вынесший на себе все тяготы последних трёх лет, скооперируется для того, чтобы самостоятельно покарать виновных. Не по закону, а по справедливости. Только к тому времени в списке виновных будет значиться и все нынешнее политическое руководство государства.

Гражданское противостояние, эскалация новых конфликтов, протесты, война народа против элиты - этого всего и добивается Кремль. Хаоса, самоуничтожения Украины. Это и можно назвать планом Кремля. И я, мать его, не понимаю какого хера мы сами с такой прытью этот план внедряем!

Я сам, будучи членом парламента, не всегда понимаю логику действий завороженного треугольника Банковая-Грушевского-Садовая. Казалось бы, так все просто: бандиткам-тюрьмы, оккупантам - пули, гражданам - свободы. Но нет! Начинается какая-то обычная для наших просторов говномутия. У кого-то там общий заводик, кто-то там в области кому-то правильный результат на выборах обеспечил. С кем-то можно договориться, чтобы он политических конкурентов мочил. Медведчук - вообще красавец, может дяде Володе какие-то слова приватно передать. И понеслось. И закрутилось.

Изнутри это конечно все выглядит как офигительно хитрая и коварная политическая игра, стратегия в духе Макиавелли. По факту итогом этой возни становится то, что мы видели вчера. Потому что всем этим «вилкулам-бойкам-медведчукам» по боку интересы президента, групп с Банковой, премьера или кого-то ещё.

Тем более - государства. У них один хозяин. В Кремле. У них один мотив - реванш и захват власти, уничтожение активной прослойки общества, цементирование нового пророссийского авторитарного режима. Они могу играть в какие-то игры с какими-то центрами влияния во власти.

Но цель у них - своя. И некоторым нашим лидерам, заигравшимся в эту игру, пора вспомнить о своей ответсвенности перед государством. И о чувстве самосохранения. Вчерашние события в Днепре - это красный сигнал тревоги. Реванш должен быть остановлен!

Джерело: блог Сергія Висоцького

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