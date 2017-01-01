Чому поляки так не люблять Степана Бандеру

Юрій Сиротюк Депутат Київради, ВО «Свобода»

Юрій Сиротюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степан Бандера

Нині ми всі бандерівці. І щоб відродити та матеріалізувати польський імперіалізм доведеться перебити нас всіх

Чому поляків так рве від ім'я Степана Бандери.

Може це він очолював українські загони в україно-польській війні, яка в роки II світової війни тривала в межах українських етнічних земель, які поляки безуспішно намагалися усіма методами колонізувати з XIV століття?

Та ні, він у цей час сидів в німецькому концтаборі Заксенгаузен, в іншому концтаборі Авшвіці саме поляки замордували двох братів Степана Бандери - Олександра та Василя.

Може тому, що він здійснював екси та атентати на польських урядовців до цього?

Та ні! Варшавський та Львівський процес засвідчили всьому світу, що Бандера та його соратники боряться проти польського імперіалізму за природнє право бути незалежним на своїй землі.

Поляків так рве, бо Бандера та соратники, зробили революцію в свідомості колонізованих і окупованих Польщею українців і поставили хрест на так званій «ягелонській» імперській концепції розвитку польської державності: «од можя до можя».

Столітні спроби зачистити і інкорпувати український етнічний простір були зупинені Бандерою та націоналістами.

Так поляки зрештою зачистили українську Холмщину, варварськи виселили всіх українців з Закерзоння, але навіки втратили шанс полонізувати Галичину і Волинь, а отже обнулили свої шанси на імперські амбіції.

Тепер ревізіоніста Качинського рве і він думає, що поборовши мертвого Бандеру він відсуне камінь зі склєпу польського імперіалізму.

Зрозуміло, що ці потуги смішні і марні.

Нині ми всі бандерівці. І щоб відродити та матеріалізувати польський імперіалізм доведеться перебити нас всіх.

Нових Андрусівських договорів та Вічних мирів ціною українців не буде.

І ми не просимося в Європу, ми повертаємось додому. Такі які є, з усіма нашими героями.

Ми не заставляємо їх когось любити, але й не дозволимо нікому їх зневажати...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»