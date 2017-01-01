Два суди. Два світи

Юрій Сиротюк Депутат Київради, ВО «Свобода»

Юрій Сиротюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд щодо Захисників Конституції

Щойно свідчив у Святошинському райсуді у справі вбивств Небесної сотні. Щодо епізоду вбивств 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку та поблизу Будинку офіцерів

Три роки минуло з тих подій, а жодного засудженого не має і досі. Обвинувачений командир Львівського «Беркуту» спокійно сидить не в клітці, а на звичайній лавці. Він жодного дня не сидів у СІЗО і так схоже, що й до тюрми справа не дійде. В коридорах жодного охоронця (чи спецпризначенця). Справа йде на гальмах.

Інша справа суд щодо Захисників Конституції. Тут понад 30 людей пройшли СІЗО. Кіборгу Геннадію Дуброву у цій справі вже винесли реальний тюремний термін у 6 років.

Коридори і дворик суду щоразу забиті спецпризначенцями. Суддя максимально пришвидшує процес.

Тому країна швидше отримає в'язнів сумління Захисників Конституції, ніж ув'язнених вбивць Небесної Сотні.

А потім нас ще й за Майдан зроблять обвинуваченими.

І це найкрасномовніше свідчення стану справ у державі.

До речі, завтра чергове засідання у справ Захисників Конституції. Приходьте у Подільський суд о 14-00. Відчуєте різницю...

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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