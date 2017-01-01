Громадська діяльність перетворилась на прикриття для політиків
- Сьогодні, 17:37
-
Розсилка
В усьому світі громадський діяч - це той, хто займається суспільними справами і не прагне влади. У нас громадські діячі, це переважно політики, які або ще не потрапили у владу, або вже із влади вилетіли
Свиня і морська свинка - це різні тваринки...
Про правильність називання речей.
В усьому світі громадський діяч - це той, хто займається суспільними справами і не прагне влади. У нас громадські діячі, це переважно політики, які або ще не потрапили у владу, або вже із влади вилетіли.
Це хороше прикриття і стартова площадка для політиків майбутніх і відстійник для політиків минулого.
Вважаю, що є неприйнятним, приміром, коли людина, яка організувала спецоперацію повернення Януковича, шляхом підготовки підписання так званого Меморандуму національної єдності, і фактично співвідповідальна за війну, нині красується заледве не як патріарх громадського руху.
Або приміром, чомусь, вважається молодим політик, який десятки років у політиці, встиг побувати депутатом від «старої Батьківщини», вилетіти як корок з депутатства, відсидіти у відстійнику псевдо-громадського діяча і тепер виринути як новий молодий політик.
Починати свій шлях з мімікрії та брехні як мінімум не етично.
Тому пропоную все ж таки правильно називати речі своїми іменами.
Громадський діяч - це людина, яка займається суспільно корисними справами (фактично політикою на громадському рівні), але не прагне реалізувати себе в якості суб'єкта законодавчої, виконавчої чи самоврядної влади.
Щойно в такої людини виникло бажання поборотися за владу, навіть у думках, вона має публічно задекларувати це (як своєрідний конфлікт інтересів) і перейти у розряд політика.
Той, хто цього не зробив і пішов у політику та владу, має бути підданий обструкції.
Це було б чесно і справедливо.
Підкреслю, щоб громадським діячем мало мати ГО, отримувати грант і писати звіти - діяльність має бути суспільно корисною...
Якщо справді хочемо змін, а не придбаних квартир в елітних новобудовах молодих альфонсів-політиків...