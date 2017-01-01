Громадська діяльність перетворилась на прикриття для політиків

Юрій Сиротюк Депутат Київради, ВО «Свобода»

Юрій Сиротюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В усьому світі громадський діяч - це той, хто займається суспільними справами і не прагне влади. У нас громадські діячі, це переважно політики, які або ще не потрапили у владу, або вже із влади вилетіли

Свиня і морська свинка - це різні тваринки...

Про правильність називання речей.

В усьому світі громадський діяч - це той, хто займається суспільними справами і не прагне влади. У нас громадські діячі, це переважно політики, які або ще не потрапили у владу, або вже із влади вилетіли.

Це хороше прикриття і стартова площадка для політиків майбутніх і відстійник для політиків минулого. Вважаю, що є неприйнятним, приміром, коли людина, яка організувала спецоперацію повернення Януковича, шляхом підготовки підписання так званого Меморандуму національної єдності, і фактично співвідповідальна за війну, нині красується заледве не як патріарх громадського руху. Або приміром, чомусь, вважається молодим політик, який десятки років у політиці, встиг побувати депутатом від «старої Батьківщини», вилетіти як корок з депутатства, відсидіти у відстійнику псевдо-громадського діяча і тепер виринути як новий молодий політик. Починати свій шлях з мімікрії та брехні як мінімум не етично. Тому пропоную все ж таки правильно називати речі своїми іменами. Громадський діяч - це людина, яка займається суспільно корисними справами (фактично політикою на громадському рівні), але не прагне реалізувати себе в якості суб'єкта законодавчої, виконавчої чи самоврядної влади. Щойно в такої людини виникло бажання поборотися за владу, навіть у думках, вона має публічно задекларувати це (як своєрідний конфлікт інтересів) і перейти у розряд політика. Той, хто цього не зробив і пішов у політику та владу, має бути підданий обструкції. Це було б чесно і справедливо. Підкреслю, щоб громадським діячем мало мати ГО, отримувати грант і писати звіти - діяльність має бути суспільно корисною... Якщо справді хочемо змін, а не придбаних квартир в елітних новобудовах молодих альфонсів-політиків...

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