Люстрація і е-декларування повинні стосуватися усіх, хто має істотний вплив на суспільну думку

Юрій Сиротюк Депутат Київради, ВО «Свобода»

Юрій Сиротюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більш ніж стотисячна армія депутатів сільських і селищних рад чемно заповнюють е-декларації.

І це при тому що більша частина з них живуть у маленьких селах, багато з них старшого віку. Значна частина банально не мають доступу до Інтернету.

Але вони заповнюють е-декларації. Не влаштовують цирків, хоча їхній вплив поширюється максимум на межі їхніх громад.

Очевидно, багато з них не зможуть вчасно заповнити і розмістити е-декларації. І це стане підставою, приміром для місцевого прокурора, шантажувати цих людей кримінальними справами, а при потребі позбавляти мандатів.

Але вони, повторюю, декларації чемно заповнюють.

А от люди, для яких заповнити декларацію справа п'яти хвилин, і які мають набагато потужніший вплив на суспільну свідомість, зчинили незрозумілу істерію.

Насправді всі вони і так дають детальний фінансовий звіт своїм грантодавцям.

Очевидно, що нині цю тему корупціонери використали для боротьби зі своїми опонентами.

Але нас ця проблема цікавить з іншого боку. На наше тверде переконання процедура люстрації (а фінансова перевірка є її частиною) повинна стосуватися усіх осіб, які мають істотний вплив на суспільну думку. У країнах багатьох Східної Європи люстрація і громадських діячів, і представників медіа, і навіть духовенства. Розумію, що в Україні це може стати інструментом тиску, але стратегічно це неминуча для країни, що перебувала в глибокій окупації.

І тут стратегія має перевагу над тактичними намірами.

А те, що фіктивна боротьба з корупцією стала для багатьох антикорупціонерів, непоганим способом заробітку це і так всім наочно видно. Як і те, що так звані ФОПи стали «пральнями» для легалізації коштів.

Більше того, усі громадські діячі-антикорупціонери, на кожних виборах стають політиками - учасниками партійних списків, і тоді спливають незрозумілі квартири і гроші, гроші, гроші...

Краще пройти цю процедуру очищення нині, ніж потім зичити гроші в Сірка, пояснюючи за які кошти (якого коханця, коханки) куплено квартиру і скільки ще треба позичити коштів, щоб цей пентхауз вмеблювати і вчасно сплачувати за нього квартплату і компослуги.

Але потужні лобістські групи впливу завжди зможуть підняти хвилю істерії щодо своїх партнерів, а от сільських депутатів, яких 2 квітня підвішують на гачок кримінальної відповідальності, захистити нікому...

П.С. А чому всі мають бути рівними перед законом, без винятків на «рівніших» у своєму дописі пояснив Андрій Магера.

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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