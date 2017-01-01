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    Думки вголос

    Люстрація і е-декларування повинні стосуватися усіх, хто має істотний вплив на суспільну думку

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Сьогодні, 19:59
    • Розсилка

    Більш ніж стотисячна армія депутатів сільських і селищних рад чемно заповнюють е-декларації.

    І це при тому що більша частина з них живуть у маленьких селах, багато з них старшого віку. Значна частина банально не мають доступу до Інтернету.

    Але вони заповнюють е-декларації. Не влаштовують цирків, хоча їхній вплив поширюється максимум на межі їхніх громад.

    Очевидно, багато з них не зможуть вчасно заповнити і розмістити е-декларації. І це стане підставою, приміром для місцевого прокурора, шантажувати цих людей кримінальними справами, а при потребі позбавляти мандатів.

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    Але вони, повторюю, декларації чемно заповнюють.

    А от люди, для яких заповнити декларацію справа п'яти хвилин, і які мають набагато потужніший вплив на суспільну свідомість, зчинили незрозумілу істерію.

    Насправді всі вони і так дають детальний фінансовий звіт своїм грантодавцям.

    Очевидно, що нині цю тему корупціонери використали для боротьби зі своїми опонентами.

    Але нас ця проблема цікавить з іншого боку. На наше тверде переконання процедура люстрації (а фінансова перевірка є її частиною) повинна стосуватися усіх осіб, які мають істотний вплив на суспільну думку. У країнах багатьох Східної Європи люстрація і громадських діячів, і представників медіа, і навіть духовенства. Розумію, що в Україні це може стати інструментом тиску, але стратегічно це неминуча для країни, що перебувала в глибокій окупації.

    І тут стратегія має перевагу над тактичними намірами.

    А те, що фіктивна боротьба з корупцією стала для багатьох антикорупціонерів, непоганим способом заробітку це і так всім наочно видно. Як і те, що так звані ФОПи стали «пральнями» для легалізації коштів.

    Більше того, усі громадські діячі-антикорупціонери, на кожних виборах стають політиками - учасниками партійних списків, і тоді спливають незрозумілі квартири і гроші, гроші, гроші...

    Краще пройти цю процедуру очищення нині, ніж потім зичити гроші в Сірка, пояснюючи за які кошти (якого коханця, коханки) куплено квартиру і скільки ще треба позичити коштів, щоб цей пентхауз вмеблювати і вчасно сплачувати за нього квартплату і компослуги.

    Але потужні лобістські групи впливу завжди зможуть підняти хвилю істерії щодо своїх партнерів, а от сільських депутатів, яких 2 квітня підвішують на гачок кримінальної відповідальності, захистити нікому...

    П.С. А чому всі мають бути рівними перед законом, без винятків на «рівніших» у своєму дописі пояснив Андрій Магера.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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