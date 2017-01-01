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    Думки вголос

    Силовики 9 травня організували прикриття нового етапу «російської весни»

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Сьогодні, 15:37
    • Розсилка
    Очільник МВС Арсен Аваков
    Очільник МВС Арсен Аваков

    Аваков під виглядом реформування поліції зібрав усіх нелюстрованих вбивць (окрім тих, яким організовано дали втекти) беркутівців у «Корді» - фактично Беркуті-2

    У країні, яка перебуває у війні, будь-яка тилова нелюдь, що підняла руку на вояка московсько-української війни, є пособником окупанта і ворогом нації.

    Організоване силовиками прикриття нового етапу «рускай вєсни» у вигляді шабашів та кривавих танців на кістках сатанинських ордополків 9 травня, яскраво свідчить, що головний пособник окупанта знаходиться на Печерських пагорбах.

    Саме з кабінету Авакова розгорталися ключові провокації проти учасників Революції Гідності та добровольців московсько-української війни.

    Саме Аваков під виглядом реформування поліції зібрав усіх нелюстрованих вбивць (окрім тих, яким організовано дали втекти) беркутівців у «Корді» - фактично Беркуті-2.

    Саме Аваков дав право своїм псам чувілкінам безкарно знущатися над ветеранами московсько-української війни.

    Схоже він просто отримує нелюдське задоволення від своєї безкарності і всевладдя.

    Нині або ми зупинимо його, або він знищить всіх майданівців та добровольців.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    день перемоги Національна поліція України МВС Арсен Аваков
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