Силовики 9 травня організували прикриття нового етапу «російської весни»

Юрій Сиротюк Депутат Київради, ВО «Свобода»

Юрій Сиротюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник МВС Арсен Аваков

Аваков під виглядом реформування поліції зібрав усіх нелюстрованих вбивць (окрім тих, яким організовано дали втекти) беркутівців у «Корді» - фактично Беркуті-2

У країні, яка перебуває у війні, будь-яка тилова нелюдь, що підняла руку на вояка московсько-української війни, є пособником окупанта і ворогом нації.

Організоване силовиками прикриття нового етапу «рускай вєсни» у вигляді шабашів та кривавих танців на кістках сатанинських ордополків 9 травня, яскраво свідчить, що головний пособник окупанта знаходиться на Печерських пагорбах.

Саме з кабінету Авакова розгорталися ключові провокації проти учасників Революції Гідності та добровольців московсько-української війни.

Саме Аваков під виглядом реформування поліції зібрав усіх нелюстрованих вбивць (окрім тих, яким організовано дали втекти) беркутівців у «Корді» - фактично Беркуті-2.

Саме Аваков дав право своїм псам чувілкінам безкарно знущатися над ветеранами московсько-української війни.

Схоже він просто отримує нелюдське задоволення від своєї безкарності і всевладдя.

Нині або ми зупинимо його, або він знищить всіх майданівців та добровольців.

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»