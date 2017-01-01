Силовики 9 травня організували прикриття нового етапу «російської весни»
- Сьогодні, 15:37
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Аваков під виглядом реформування поліції зібрав усіх нелюстрованих вбивць (окрім тих, яким організовано дали втекти) беркутівців у «Корді» - фактично Беркуті-2
У країні, яка перебуває у війні, будь-яка тилова нелюдь, що підняла руку на вояка московсько-української війни, є пособником окупанта і ворогом нації.
Організоване силовиками прикриття нового етапу «рускай вєсни» у вигляді шабашів та кривавих танців на кістках сатанинських ордополків 9 травня, яскраво свідчить, що головний пособник окупанта знаходиться на Печерських пагорбах.
Саме з кабінету Авакова розгорталися ключові провокації проти учасників Революції Гідності та добровольців московсько-української війни.
Саме Аваков під виглядом реформування поліції зібрав усіх нелюстрованих вбивць (окрім тих, яким організовано дали втекти) беркутівців у «Корді» - фактично Беркуті-2.
Саме Аваков дав право своїм псам чувілкінам безкарно знущатися над ветеранами московсько-української війни.
Схоже він просто отримує нелюдське задоволення від своєї безкарності і всевладдя.
Нині або ми зупинимо його, або він знищить всіх майданівців та добровольців.
Джерело: Блог Юрія Сиротюка