Про смерть російської книжки

Наталія Талалай Журналіст

Наталія Талалай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Думала, прийду зараз додому, погашу курячу печінку з яблучком і медку туди капніть для аромату, залишалося тільки заскочити в магазин за сметанкою.

Мовою оригіналу

Но, нет, вся лента обсуждает запрет на ввоз российских книг. Более того – как истину в последней инстанции цитирует и постит некую статейку с ватного ресурса о том, что все пропало и жить нам далее в темени неученья дремучей.

Итак:

Запрет – это плохо, тупой запрет – еще хуже. Но если на то пошло, то я за то, чтобы некоторые (подчеркиваю - некоторые) книги российских авторов издавались в Украине на русском языке. Например, те, где личность автора и его творения не перечит моральным нормам и т.д. Улицкую, Акунина и других. Нет, переводить на украинский Улицкую не надо, нет, я не куплю ни в коем случае. И, кстати, книги будут дешевле. Пример такого издания у меня есть даже дома – сборник повестей Дины Рубиной, изданный в Харькове. Да, на русском языке и с предисловием к «украинским читателям». Учебная литература. Тут, конечно, наблюдается определенная фигня, товарищи. Например, знаете ли вы, что в природе не существует украинско-турецкого словаря. Ну, нет его. Отсутствует как класс. Поэтому переводчик с турецкого на украинский делает двойной кульбит и пользуется русскими словарями, а потом – Гринченко, ну и т.д. Исходя из этого, пока украинский словарь не появится (учебники уже есть, тут все ок), не грех напечатать в Украине и российский. А еще лучше – ничего не печатать и купить электронную версию словаря, скачав его на телефон. Авторы статейки говорят, что загнутся книжные магазины. Уважаемый, вы не наблюдательны и явно не «прихожанин» книжного магазина, а «захожанин». В магазине «Буква» новинок нет уже почти два года. Два года мне там нечего покупать. Впрочем, как и в книгарні «Є». Обычно, скупившись на Львовском форуме, туда потом можно не заходить полгода. Нет, новинки я отслеживаю. Да, иногда они бывают, но покупать мне обычно ничего не хочется. Говорят, официальный запрет возродит нелегальную книжную торговлю и пойдем мы все в кирзаках месить грязь на Петровке. Я – не пойду. Потому, что я уже давно привыкла покупать электронные версии нужных мне книг (да, это художка, учебник так не купишь). Раньше на российских литературных сайтах от меня требовали либо российскую карту, либо завести яндекс-кошелек и прочую лабудень. Я – существо ленивое, поэтому я так и не доехала до яндекса с паспортом, чтобы открыть там что-то. Но вот, буквально несколько месяцев назад, те, кто там наверху в издательствах, меня услышали. И теперь я могу делать оплату обычной картой привата. Электронная версия книги стоит в среднем около 70-90 гривен. И это – не вставая с места. Для сравнения могу сказать, что стоимость нормальной российской книги в твердой обложке в украинском магазине – 400-500 грн. А квартира она, знаете ли, не резиновая, и после двух тысяч томов и сорока годков стоит думать, что в дом несешь и куда ты его потом девать будешь. И про запреты. Тут недавно укргос…непомнюкто в очередной раз обнародовал список запрещенных сериалов. Каюсь, не знала, просто к моменту обнародования списка один из них я уже посмотрела. На официальном сайте продакшина. Бесплатно. Да, реклама предваряла каждую серию. Поэтому кто кому чего запрещал – я не поняла. Нет, конечно, есть люди в деревне, у которых из цивилизации – один телевизор. Но и книг у них нет. У нас книготорговля в райцентре не представлена, я знаю. Да, я целиком и польностью «за» запрет ввоза прилепина и прочей нечисти. Мир меняется и мы – вместе с ним. И негоже интеллектуально развитым товарищам плакаться по поводу книжек. Во-первых, выход есть, если вам сильно надо. Во-вторых, в стране война, а вы тут про книжки. И идет она не против русской литературы и даже не русского языка, а российского государства.

Джерело: Блог Наталії Талалай

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