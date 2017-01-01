Звіт Книжкової палати: у 2016 році на кожного мешканця України надруковано 1,14 книги

Наталія Талалай Журналіст

Наталія Талалай

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Видавництво Старого Лева вперше потрапило у «вищу лігу» - десятку найпотужніших видавництв України

69,4% книжок було надруковані українською мовою. В порівнянні з 2015 роком кількість назв зросла на 5,5%, тиражів – на 13,2%

За результатами 2016 року на кожного мешканця України було надруковано 1,14 книги. І це вже непоганий результат, бо роком раніше вийшло друком по 0,85 книги на кожного.

Так, до моїх рук потрапив звіт Книжкової палати щодо книговидавничої діяльності України за підсумками 2016 року, і я вирішили опублікувати найцікаві факти. (Дивуюся чого цього досі не зробили журналісти).

За 2016 рік в Україні всього було надруковано 21,3 тис. (для зручності всі цифри я округлили до десятої) книг та брошур загальним накладом майже 49 млн примірників. У порівнянні з минулим роком кількість книг зросла на 1,4 тис., а загальний наклад збільшився на 12,5 млн. примірників.

Оскільки найбільше мене цікавить художня література, то з неї я і почну. За 2016 рік в Україні біло надруковано аж 3,8 тис. найменувань художніх книжок загальним закладом 8,1 млн примірників. Таким чином художня література у нас займає 17,8%% від загальної кількості видань та 16,6% від загального тиражу.

Видань для дітей та юнацтва було 1,6 тис. накладом 3,8 млн. Найбільше було напечатано наукових видань – 4,5 тис назв, але наклади там ще мізерніші, ніж в худ літ – 1,3 млн примірників.

Найбільше в Україні було надруковано підручників – 7,1 тис. назв накладом 27,1 млн примірників.

Тепер цікаво глянути на ситуацію в мовному розрізі. 69,4% книжок було надруковані українською мовою. В порівнянні з 2015 роком кількість назв зросла на 5,5%, тиражів – на 13,2%.

На другому місці іде російська мова – 18,6% назв та 24,8% загального накладу.

Що стосується мов національних меншин, то тут повний швах. Наприклад, кримськотатарською було надруковано всього 6 (!!) книжок, і всі вони – підручники.

Десятка найпотужніших видавництв України за підсумками 2016 року виглядає наступним чином:

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» Харків

Дитяча література видавництва «Ранок» Харків

Издательство Генеза Київ

Видавництво Vivat Харків

Видавництво «Основа» Київ

Навчальна книга - Богдан Видавництво Тернопіль

«Росток А.В.Т.» Суми

Видавництво Фолiо Харків

Видавництво Старого Лева Львів

Редакція газети «Підручники і посібники» Тернопіль

(До речі,наскільки я зрозуміла, Видавництво Старого Лева вперше потрапило у «вищу лігу»). Вітаємого його!

І що стосується географії, то можна сказати, що книжки у нас друкують здебільшого в трьох містах: Києві, Харкові та Львові. Тут було надруковано 64% книг від загальної кількості українських книг. І до речі, хочу зауважити, що Харків активно наступає Києву на п’яти за кількістю назв, і значно більше надрукував книг ніж столиця за кількістю примірників.

Зокрема, в Києві було надруковано 7 тис. назв накладом 19,3 млн примірників. В Харкові - 5,2 тис. назв з накладом 22,4 млн примірників. У Львові - 1,5 тис. і наклад - 1,5 млн.

Джерело: Блог Наталії Талалай

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