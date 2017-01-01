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    Думки вголос

    Як устами Поклонської замироточив бюст Миколи ІІ

    • Тарас Возняк

      Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    • Сьогодні, 19:32
    • Розсилка
    <span>Наталя Поклонська</span>
    Наталя Поклонська

    Те, що устами Поклонської замироточив бюст Николая ІІ – є яскравою ілюстрацією здичавіння, до якого привезло 70 років совецької власті на цій величезній території від Владивостоку до Бреста

    Люди просто не розуміють, що таке релігія, а тому впадають у мракобісся чи упередження. Головне, перехреститися чи плюнути, якщо кішка перебігла дорогу. З того самого ряду і мироточіння якогось там Ніколая ІІ. Чи можна цьому допомогти? Очевидно, що ні. Ці люди таки закінчать своє життя в глибокому нерозумінні, що таке жива віра. Саме слово релігія означає глибинний, внутрішній і нікому не показаний зв'язок із вищою сутністю.

    Але для таких примітивних істот, як Поклонська ці речі недосягненні. Хоча проблема навіть не у Поклонській. Поклонська – це прищик на носі. Все в глибині тіла народного. Він дійсно втратив той безпосередній і прямий зв'язок із духовністю, от в них і замироточив якийсь болван в Криму. Бо це модно.

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    У Вселенській церкві є корпус екзорцистів, священників, які виганяють злих духів. Отримати благословення на таку практику - дуже тяжко. Так само Церква із величезною підозрою відноситься до різного роду появи Богоматері чи Ісуса Христа. Такі факти дуже довго і ретельно перевіряються. Так само довго перевіряється чи можна віднести ту чи іншу людину до переліку святих. От Папа Іван Павло ІІ досі не канонізований. Так само як і мученики інших церков.

    Тобто такі речі не робляться гоп-стоп або рішенням самоназваного прокурора Кримського округу, а проходять ретельну перевірку роками.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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