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    Думки вголос

    Андрій Кизило. Він загинув сьогодні під Авдіївкою

    • Андрій Цаплієнко

      Журналіст

    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка
    Андрій Кизило
    Андрій Кизило

    Заступник комбата ще зовсім дитина. Лише на три роки старший від моєї дочки

    Він загинув сьогодні. Усмінений хлопець, який водив нас по позиціях в Авдіївській промзоні. Обвішаний БК, в плямистому кевларі на голові, з автоматом в руці, він виглядав досить грізно. Але, коли зняв шолом, я помітив, що у нашого фронтового гіда ще зовсім юні, трохи округлі, як у дітей, риси обличчя. Не оброблені ані часом, ані досвідом. Раптом вибух.

    «Що це?» - питаю.

    «Це РПГ. Розбирають хату. Але нічого в них не вийде!» - засміявся він.

    І голос теж юнацький. Дзвінкий.

    «Андрію, як тебе титрувати в сюжеті?»

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    «Та як хочете, так і пишіть. Капітан Андрій Кизило, заступник комбата».

    Заступник комбата ще зовсім дитина. Лише на три роки старший від моєї дочки. Здається, в мирних містах у його однолітків на вустах лише «Контрстрайк» та «Танчики». Для нього ж слово «танчик» лунало геть не прикольно. Танки всю ніч сьогодні били по них. Вони це витримали. А потім прилетів «кабанчик». Міна-стодвадцятка. Загинуло троє. Андрій серед них.

    І от я переглядаю наш старий сюжет, де двадцятитрьохрічний капітан жартує під обстрілом в напівтемряві, та думаю про всіх дітей, які зараз захищають нашу нещасну країну. Бій під Авдіївкою як продовження битви під Крутами. Війна дітей, які вірять, що воюють за майбуття. Вони, посміхаючись в об’єктив, йдуть назустріч смерті, а нам залишаються лише їхні молоді посмішки. Прихований сенс яких стане зрозумілим лише з часом. Не зрадьте їх… Не забувайте…

    Джерело: блог Андрія Цаплієнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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