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    Думки вголос

    Маленька православна Чорногорія дала справжнього ляпаса Кремлю

    • Андрій Цаплієнко

      Журналіст

    • Сьогодні, 19:48
    • Розсилка

    Тепер МЗС Росії закликає туристів не їздити до країни-зрадниці

    Вони це зробили! Маленька православна Чорногорія дала справжнього ляпаса Кремлю. І попри всі провокації і спроби перевороту, який вчиняли рашисти, стає членом НАТО. Завтра Чорногорія бере участь в самміті НАТО, вже як повноправний член Альянсу. А з 5 червня почнеться інтеграція військових сил.

    Зруйнувати стереотип «сильного брата Росії» і вирватись з обійм імперії чорногорцям допоміг досвід України. Якщо до 2014 року країна вагалася, то після війни на Донбасі, балканці збагнули с ким мають справу і швидко втекли від Росії під натівську парасольку. За вступ до НАТО тут навіть переважна більшість російської діаспори.

    Тепер МЗС Росії закликає туристів не їздити до країни-зрадниці. А місцеві труфірми розраховують , що цього літа в Чорногорію приїдуть українці.

    Хто скучив за кримськими пейзажами, зможе насолодитися красою вільної, гостинної країни.

    Джерело: блог Андрія Цаплієнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія НАТО Чорногорія
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