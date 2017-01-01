Андрій Цаплієнко Журналіст

Андрій Цаплієнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер МЗС Росії закликає туристів не їздити до країни-зрадниці

Вони це зробили! Маленька православна Чорногорія дала справжнього ляпаса Кремлю. І попри всі провокації і спроби перевороту, який вчиняли рашисти, стає членом НАТО. Завтра Чорногорія бере участь в самміті НАТО, вже як повноправний член Альянсу. А з 5 червня почнеться інтеграція військових сил.

Зруйнувати стереотип «сильного брата Росії» і вирватись з обійм імперії чорногорцям допоміг досвід України. Якщо до 2014 року країна вагалася, то після війни на Донбасі, балканці збагнули с ким мають справу і швидко втекли від Росії під натівську парасольку. За вступ до НАТО тут навіть переважна більшість російської діаспори.

Тепер МЗС Росії закликає туристів не їздити до країни-зрадниці. А місцеві труфірми розраховують , що цього літа в Чорногорію приїдуть українці.

Хто скучив за кримськими пейзажами, зможе насолодитися красою вільної, гостинної країни.

Джерело: блог Андрія Цаплієнка

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