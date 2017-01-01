Українські військові спостерігачі в Росії. Чи є в цьому сенсація?

Росія знайшла черговий привід зробити вигляд, що не має ніякого відношення до вбивств українських військових на Донбасі

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Завтра украинские военные наблюдатели отправляются в самое логово агрессора. В Россию. В Ростовскую область. Осматривать военные объекты. Как раз рядом с участком границы, контроль над которым Украина потеряла. Этот факт российские медиа уже отыгрывают на полную катушку. Как акт невиданного взаимного доверия в духе концепции «братских народов». Мол, перед украинцами нараспашку все двери (то есть, ворота) военных баз. Понятно, что Россия нашла очередной повод сделать вид, что не имеет никакого отношения к убийствам украинских военных на Донбассе.

Но вот факты, которые замалчивает российская пресса и недостаточно подробно объясняет украинская.

Инспекция эта ежегодная. Происходит в соответствии с так называемым «Венским документом» в редакции 2011-го года (VDOC11) с громким названием: об укреплении доверия и безопасности в регионе. Инспектирует российские военные объекты не Украина (!!!), а ОБСЕ - при участии представителей стран, которые входят в эту организацию. Их, как известно, 57. Включая и Россию, и Украину. Кстати, на территории нашей страны такие инспекции проводятся регулярно. Если кто забыл, в апреле 14-го боевики в Славянске взяли в заложники точно таких же инспекторов-верификаторов, как те, которые завтра отправляются в Ростовскую область. Надеюсь, приключения украинцев в России будут менее драматичными. Кстати, украинцев в миссии всего двое. Остальные двое – датский и канадский офицеры. Итого четыре верификатора. Их визит в Ростовскую область продлится четыре дня, с 16-го по 19-е января. В четверг уже домой. Запланирован даже наблюдательный полет на вертолете. О том, что украинцы увидят в России, будут докладывать не в Киеве, а в Вене. В штаб-квартире ОБСЕ.

А теперь пару слов об эффективности миссии доверия и безопасности. В 2014-м «Венский документ» и соответствующие инспекции никак не помешали сконцентрировать четыре мощные группировки сил вторжения возле украинской границы. Именно там, где с завтрашнего дня будут работать украинские наблюдатели. Документ предусматривает обмен информацией о необычной военной активности и опасных инцидентах военного характера. Например, в связи с учениями возле границ запрещается скопление более девяти тысяч военнослужащих без информирования соседей и партнеров. Если больше девяти, – хоть на одного солдата, - страна, которая проводит подобное накопление, должна за 42 дня предупредить соседа. Но с началом «Русской весны» заклятые братья так удачно рассредоточили силы вдоль границы, что ни в одном из «мест проведения учений» не превысили лимит в 9000 штыков. В итоге, о том, что по дверью Украины на низком старте ждали приказа более 90000 российских солдат, мир узнал, можно сказать, пост-фактум, после того, как дверь попытались взломать.

Так что никакой сенсации. Ведь никто не делает сенсации из того, что на территории Украины, в составе Совместного Центра координации и контроля (Соледар Донецкой обл.), постоянно находятся 76 российских офицеров. Но это, похоже, совсем другая история.