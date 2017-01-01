Як виглядають результати програної інформаційної війни на Донбасі

Люди вірять брехні, яку транслюють російські ЗМІ

Мовою оригіналу

Результат проигранной информационной войны и полностью промытых мозгов. В Авдеевке, где тысячи людей не имеют возможности смотреть украинское телевидение и смотрят передачки «из-за поребрика», маразм крепчает с новой силой. Снимаю, значит, vox populi на авдеевской улице. Или, проще говоря, опрос общественного мнения. Замечаю не совсем трезвого человека, который, в свою очередь, снимает меня. На мобильник. «Зачем», - спрашиваю. «Чтоб знали, что все это из-за вас!» - он очень сурово отвечает. Заинтересовало. Прошу его подойти. Он, слегка пошатываясь, подходит. И вот какой у нас диалог с ним вышел.

- Я считаю, после корреспондентов обстреливают город. Они прекрасно знают, осведомлены, когда будут обстреливать город.

- Вы считаете, что мы знаем, когда будут обстреливать город?

- Конечно.

- Так, а какая связь между корреспондентами и обстрелами?

- Связь? (Задумывается в поиске аргументов) Есть куча свидетелей. Стоят, например, корреспонденты. Потом так (глядит на воображаемые часы) «Время, уезжаем». Через пару минут начинается обстрел города. Класс? (Саркастично). А Вы знаете, сколько тут корреспондентов били? Именно из-за этого?

- Из-за чего?

- Из-за того, что люди прекрасно знают, что именно из-за них [корреспондентов – прим.] начинают обстреливать город.

На следующий день я мониторил российские (и пророссийские) интернет-сообщества, сайты, каналы. Именно они тиражируют весь этот бред. Говоря именно об украинских журналистах. Бред, в котором средневековые суеверья органично смешаны с высокими технологиями. Легенды про маячки, жучки, лазерные головки наведения (которые никто не видел) – и главный сакральный аргумент «тут об этом любая бабка знает». Чем примитивнее люди, тем охотнее они в это верят. Но то, что это информационная спецоперация, я теперь не сомневаюсь. Цель – двоякая. Вбить в головы местной «ваты», что города обстреливают украинские военные. И зачистить информационное пространство на Донбассе от украинских военных корреспондентов. Лишить людей альтернативной точки зрения. Руками самих людей.

Что делать? Не знаю. Может, перестать смотреть на часы?