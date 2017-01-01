Україна опинилася в глухому куті, але «Ялти-2» не буде

Ангела Меркель

Євросоюз надто повільно реагує на події в Україні, а Німеччина може надати країні лише політичну підтримку

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В ответ на эскалацию конфликта на Донбассе могут быть ужесточены санкции против России. Это один из способов противодействия агрессии на Востоке Украины. Но Германия, лидирующая страна в ЕС, в отношении санкций не может проводить национальную политику, ее намерений для таких действий недостаточно. Такая политика проводится на уровне ЕС. Со стороны Германии не стоит Украине рассчитывать на какую-либо военную поддержку, она, скорее всего, будет политическая, дипломатическая.

В будущем можно также представить, что на европейском уровне будет принято решение об ужесточении санкций против РФ. Но нужно учитывать тот факт, что есть европейские страны, которые намного менее критически смотрят на Россию и на все эти события. Решение об ужесточении санкций принимается совместно всеми 28 (или скоро 27) странами ЕС и всегда есть те, для которых Украина не так важна. Для Украины в данном вопросе – тупик: какого-то быстрого решения со стороны ЕС ждать не придется. Можно только надеется, что в двусторонних отношениях могут быть достигнуты какие-то договоренности. Но в случае с ЕС дела обстоят сложно – он медленно реагирует. Пока единственное, чего можно ожидать – продление уже существующих санкций.

Западная поддержка Украины была бы куда больше, если бы в стране проводились более решительные реформы. Имидж Украины за последние три года не сильно изменился. Да, фиксируются реформы, но страна все еще воспринимается как коррумпированное, олигархическое государство. Это частично объясняет сдержанность и Германии, и других стран в оказании помощи Украине.

Многие наблюдатели уже указывали на то, что обострение на Донбассе, в Авдеевке, связано с тем, что в Кремле верят в недееспособность США во внешнеполитической сфере, так как внутри администрации Белого дома есть разные позиции относительно российско-украинского конфликта. И такое понимание Москвой ситуации могло стать главной причиной российских действий на Донбассе.

Эскалация, возможно, также связана с поездкой Порошенко в Германию, чтобы показать Берлину, какой у России есть военно-политический потенциал, и чтобы предотвратить какое-то сближение между Германией и Украиной. Другие обсуждают сегодня, что причиной эскалации может быть подготовка Россией почвы для возможного заключения «большой сделки» между Трампом и Путиным. Однако время таких сделок прошло, своего рода «Ялты-2», скорее всего, не будет. Не могу себе представить, что США и РФ могут договориться о судьбе Украины без ее участия.

То, что могла бы сделать Украина со своей стороны, чтобы как-то выйти из этой ситуации – это развивать идею сотрудничества со странами Восточной Европы – от Балтии до Черного моря. Со странами, которые имеют одну и ту же проблему, – путинскую Россию. Ключевая страна – Польша, которая в общем с большим сочувствием относится к Украине. Но за последние два года, к сожалению, между странами развился конфликт в связи с политикой памяти, которую проводит Украина.

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