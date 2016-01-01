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    Думки вголос

    Прокуратура оцінить законність знесення МАФів у Києві

    • Юрій Луценко

      Генеральний прокурор України

    • 26 Грудня, 14:14
    • Розсилка
    Знесення МАФів у Києві
    Знесення МАФів у Києві

    Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у відносинах із підприємцями – неприпустимі

    У зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників.

    Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна.

    Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у відносинах із підприємцями – неприпустимі.

    Джерело: блог Юрія Луценка

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    Київ
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