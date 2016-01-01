Прокуратура оцінить законність знесення МАФів у Києві
- 26 Грудня, 14:14
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Розсилка
Знесення МАФів у Києві
Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у відносинах із підприємцями – неприпустимі
У зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників.
Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна.
Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у відносинах із підприємцями – неприпустимі.
Джерело: блог Юрія Луценка
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