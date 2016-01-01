Прокуратура оцінить законність знесення МАФів у Києві

Юрій Луценко Генеральний прокурор України

Юрій Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знесення МАФів у Києві

Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у відносинах із підприємцями – неприпустимі

У зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників.

Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна.

Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у відносинах із підприємцями – неприпустимі.

Джерело: блог Юрія Луценка

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