  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Карін
    Думки вголос

    Бойовиків «Л/ДНР» потрібно тримати в окопах, щоб вони не розбіглися

    • Юрій Карін

      Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

    • 29 Грудня, 07:22
    • Розсилка
    Фото: EPA/UPG

    Чому російським окупаційним військам нецікаво перемир'я на Донбасі

    Я хочу запитати, а хто уклав цю домовленість про режим припинення вогню з 24 грудня? Тристороння контактна група в Мінську? Грубо кажучи, от нехай вони його самі і виконують. Адже це не перша подібна угода. Прихильниками Мінська є тільки українська сторона. Російським окупаційним військам це перемир'я нецікаво, оскільки не вирішуються поставлені ними цілі.

    А ці цілі нам добре відомі. Правда зараз починає розігрується карта можливого приєднання донбаських «недореспублик» до Російської Федерації. Однак окуповані території Донбасу для РФ - це ще одна дірка, куди летять гроші, а прибуток, навіть у вигляді політичних дивідендів не повертається. Тому вони будуть стріляти. Ми зафіксували захід чергового гумконвоя з новобранцями, амуніцією та іншим обладнанням. Домовленості - це ширма, яка використовується російською пропагандою у зворотний бік. Вони стріляють, як хочуть, а коли ми відповідаємо, то йдуть заяви про порушення, нібито допущені українською стороною.

    Читайте також

    Крім того, ми бачимо, що бойовики деморалізовані. Тільки за останні два місяці з дезертирів і тих, хто просто розірвав контракт, можна укомплектувати кілька рот. Був навіть прецедент, коли бойовики 1-го корпусу» російських окупаційних військ написали колективну скаргу на ім'я комкора про те, що командири, з числа кадрових російських офіцерів, їх б'ють, відбирають зарплати, ганяють на хозроботи, змушують розвантажувати продукцію на складах комерсантів, а потім охороняти її тощо. Тому бойовиків не можна тримати в казармах, а слід гнати в окопи і травити байки про швидке настання, щоб вони не розбіглися.

    Чи буде це перемир'я виконуватися? Я думаю, що до інавгурації Дональда Трампа, на якого в Росії покладаються певні надії і до перших домовленостей між Росією і США, якщо такі будуть, якихось змін на російсько-українському фронті чекати не слід. Як бачимо, на свята вони примудряються ще й «насипати» побільше. Так що, як мінімум, до 20 чисел лютого обстріл і тиск на Україну буде продовжуватися.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    зона АТО Бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ