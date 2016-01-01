Бойовиків «Л/ДНР» потрібно тримати в окопах, щоб вони не розбіглися

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG

Чому російським окупаційним військам нецікаво перемир'я на Донбасі

Я хочу запитати, а хто уклав цю домовленість про режим припинення вогню з 24 грудня? Тристороння контактна група в Мінську? Грубо кажучи, от нехай вони його самі і виконують. Адже це не перша подібна угода. Прихильниками Мінська є тільки українська сторона. Російським окупаційним військам це перемир'я нецікаво, оскільки не вирішуються поставлені ними цілі.

А ці цілі нам добре відомі. Правда зараз починає розігрується карта можливого приєднання донбаських «недореспублик» до Російської Федерації. Однак окуповані території Донбасу для РФ - це ще одна дірка, куди летять гроші, а прибуток, навіть у вигляді політичних дивідендів не повертається. Тому вони будуть стріляти. Ми зафіксували захід чергового гумконвоя з новобранцями, амуніцією та іншим обладнанням. Домовленості - це ширма, яка використовується російською пропагандою у зворотний бік. Вони стріляють, як хочуть, а коли ми відповідаємо, то йдуть заяви про порушення, нібито допущені українською стороною.

Крім того, ми бачимо, що бойовики деморалізовані. Тільки за останні два місяці з дезертирів і тих, хто просто розірвав контракт, можна укомплектувати кілька рот. Був навіть прецедент, коли бойовики 1-го корпусу» російських окупаційних військ написали колективну скаргу на ім'я комкора про те, що командири, з числа кадрових російських офіцерів, їх б'ють, відбирають зарплати, ганяють на хозроботи, змушують розвантажувати продукцію на складах комерсантів, а потім охороняти її тощо. Тому бойовиків не можна тримати в казармах, а слід гнати в окопи і травити байки про швидке настання, щоб вони не розбіглися.

Чи буде це перемир'я виконуватися? Я думаю, що до інавгурації Дональда Трампа, на якого в Росії покладаються певні надії і до перших домовленостей між Росією і США, якщо такі будуть, якихось змін на російсько-українському фронті чекати не слід. Як бачимо, на свята вони примудряються ще й «насипати» побільше. Так що, як мінімум, до 20 чисел лютого обстріл і тиск на Україну буде продовжуватися.

Джерело: Апостроф

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