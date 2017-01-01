Ніяк підірвати не можуть. Що рятує Захарченка від ліквідації

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росії поки невигідно усувати ватажка так званої ДНР

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В этом цикле российской пропаганды под названием «победобесие» упор будет делаться на то, что якобы украинские ДРГ будут пытаться сорвать праздник, будут наносить удары по населению, по лидерам квазиреспублик, по полевым командирам. Здесь ничего нового нет, все идет по задуманному сценарию.

«Бедного» Захарченко все время взрывают-взрывают – и никак взорвать не могут. Он скоро переплюнет в этом Фиделя Кастро. Что спасает Захарченко, на самом деле, так это то, что он каким-то боком примазан к Минским соглашениям. Его замена была бы очень плохим ходом. Именно это и спасает его от ликвидации той стороной. Ведь нам он неинтересен. Он – кремлевская марионетка. От того, что он есть или его нет, война не прекратится. За войной стоят совершенно другие люди. А он в этой игре – пешка, которая будет пожертвована теми людьми, которые им руководят.

А ведь альтернативы Минским соглашениям нет. Нормандские договоренности Россия всячески игнорирует, попытки что-то создать под Будапештским меморандумом РФ тоже боится. Поэтому «Минск» пока - единственное спасение.

Все эти люди, вроде «моторол» и почивших ранее «дремовых», – временные жители планеты Земля, которым отведено столько, сколько им отвела кремлевская власть. Когда они исчерпывают себя, им опускают руки. Для нас это совершенно ничего не значащие люди, от которых ничего не зависит.

Джерело: Апостроф

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