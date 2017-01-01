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    Думки вголос

    Що стоїть за спробами Путіна привласнити чужу історію

    • Валерій Пекар

      Бізнесмен

    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    <span>Путін и Макрон</span>
    Путін и Макрон

    Намагання привласнити чужу історію ніколи не з'являється просто так, за цим завжди щось стоїть

    Крок за кроком Кремль вибудовує для власного населення, для нашого населення і для світу свою версію історії. Схоже, вона виглядатиме приблизно таким чином:

    Киев – это русский город, мать городов русских, здесь правили русские князья, здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

    Со временем столицу переместили в другое, лучшее место, и там вырос новый прекрасный город (ну, как Варшава круче Кракова, а Берлин круче Аахена, где была первая столица). Но враги (Запад) захватили древнюю столицу, сердце и основу нашей памяти, ключ нашей преемственности от Византии и, следовательно, Рима.

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    Всякими манипуляциями западным врагам удалось внушить жителям древней столицы и окрестных земель, что они никакие не русичи (русские), а совсем другой народ.

    Для них даже придумали другой язык, искаженный и полонизированный, чтобы оторвать их от основной части народа. И люди поверили, а их вожди способствовали этому из корыстных побуждений – чтобы править самим на оторванной территории и получить свою печеньку от Запада. Они предали свой народ, как предают его и ныне.

    І хоча я не вірю у значну ескалацію воєнних дій, але інформаційна, дипломатична, внутрішньополітична, семантична війна буде поглиблюватися. В цій війні ми виглядаємо надто слабкими. Бо це війна, а як хочеш перемогти у війні, то мусиш мати армію.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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