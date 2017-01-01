Що стоїть за спробами Путіна привласнити чужу історію

Валерій Пекар Бізнесмен

Валерій Пекар

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін и Макрон

Намагання привласнити чужу історію ніколи не з'являється просто так, за цим завжди щось стоїть

Крок за кроком Кремль вибудовує для власного населення, для нашого населення і для світу свою версію історії. Схоже, вона виглядатиме приблизно таким чином:

Киев – это русский город, мать городов русских, здесь правили русские князья, здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

Со временем столицу переместили в другое, лучшее место, и там вырос новый прекрасный город (ну, как Варшава круче Кракова, а Берлин круче Аахена, где была первая столица). Но враги (Запад) захватили древнюю столицу, сердце и основу нашей памяти, ключ нашей преемственности от Византии и, следовательно, Рима.

Всякими манипуляциями западным врагам удалось внушить жителям древней столицы и окрестных земель, что они никакие не русичи (русские), а совсем другой народ.

Для них даже придумали другой язык, искаженный и полонизированный, чтобы оторвать их от основной части народа. И люди поверили, а их вожди способствовали этому из корыстных побуждений – чтобы править самим на оторванной территории и получить свою печеньку от Запада. Они предали свой народ, как предают его и ныне.

І хоча я не вірю у значну ескалацію воєнних дій, але інформаційна, дипломатична, внутрішньополітична, семантична війна буде поглиблюватися. В цій війні ми виглядаємо надто слабкими. Бо це війна, а як хочеш перемогти у війні, то мусиш мати армію.

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