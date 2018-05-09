9 травня 2018 року. Про що треба думати вже зараз

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасник акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» розгорнув червоний прапор

Акція безсмертний полк дуже складна для контрпропаганди. Її дуже тяжко інформаційно перебивати, набагато легше її очолити. Герої не вмирають - ось наша альтернатива

Згідно з соціологією лише половина населення повністю прорвала з русскім міром. Третина населення так чи інакше себе ідентифікує з ним. А тому говорити сьогодні лише про провал дніпровської міліції - це брехати самим собі і гратися в історію «зроби винним одного Авакова». Аваков несе свою частину відповідальності і саме від нього зараз залежить чи будуть сидіти тітушки з Дніпра. І це один з наріжних каменів нашої роботи над помилками. Але це лише одна частина цієї історії.

Наша задача на наступний рік відірвати від русского міра 7-8% молодих людей, які зараз стоять на роздоріжжі. Нам не треба агітувати тих, кому вже 50+. Вірогідність того, що вони зміняться не дуже велика. Нам потрібно боротися за молодь і середнє покоління.

Отже, що потрібно зробити?

1. Потрібно почати нарешті писати нашу історію другої світової війни. І під цю історію ми маємо вже зараз створювати інформаційне поле, повне правдивих історій про дезертирство, про зради, про зґвалтування, про роль США і Британії. І обов'язково про героїзм українців - бо без нього нічого б не було.

2. Ізраїль кілька років тому почав святкувати 9 травня. Концепція святкування - ми воюємо за нашу незалежність зараз і тепер. Діди воювали проти фашистів, але ми воюємо за нас. Нам потрібно цей рік провести саме під цим гаслом - просто об'єднати ці дві війни в сучасності.

3. Акція безсмертний полк дуже складна для контрпропаганди. Її дуже тяжко інформаційно перебивати, набагато легше її очолити. Герої не вмирають - ось наша альтернатива. Але ця акція повинна розпочатися вже з 1 вересня в кожній школі. А кульмінацією має стати 8 травня, коли на паради мають вийти школярі в одностроях нашої армії. При цьому, у нас зараз багато хто вважає, що перенесення свята з 9.05 на 8.05 автоматично зніме масу питань. Це, на жаль, не так, бо якщо людина захоче вийти з червоним прапором, вона це зробить і восьмого травня.

Все інше - це дотичні речі, які легко буде інкорпорувати в цю кампанію, яку ми маємо провести, щоб через рік 9 травня, все пройшло б набагато спокійніше.

Правда, треба пам'ятати ще одну річ - ми воюємо за майбутнє, а не за те, щоб черговий раз поплакати. Вся ця кампанія має бути оптимістична і життєстверджувальна. Тільки тоді в неї повірять.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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