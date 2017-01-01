Чому Путін відступив під Авдіівкою

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головна причина затишшя - росіяни не змогли здолати наш опір. Тому зараз вони активно поширюють міф про доброго Путіна

Сьогодні, коли вперше за тиждень у місті з'явиться світло, багато хто не хоче навіть згадувати про те, що ще у вівторок всі були готові до евакуації мирного населення. Зараз серед зрадофілів модних трендом стало говорити про Путіна, який ніби то почав загравати з Заходом і навіть вивів частину російських військ з Донбасу. А також готовий міняти Захарченка і Плотницького.

Перш за все треба зазначити - це чистої води нісенітниця. Ніхто війська не виводив, хіба на ротацію. А не далі як вчора вбили керівника міліції в «ЛНР», який був особистим ворогом Плотницького. Зрештою, саме формулювання «готовий поміняти ватажків ЛНР і ДНР» - це оксюморон. Ці два персонажі є маріонетками і міняти іх він може, хоч щодня.

Нинішнє затишшя в Авдіівці - це перш за все наша невелика перемога. Перемога військових, бо поки ні фіга росіяни не можуть зробити у промці. І це головна причина - наступ захлинувся.

Це також перемога дипломатів, попри всі старання ОБСЄ показати вину обох сторін. Перемога мешканців міста, які не кинулися втікати, а мужньо перенесли ці кілька холоднющих днів. Зрештою, це перемога всіх нас, які знову об'єдналися, щоб допомогти один одному.

На жаль, це перемога локальна, а не загальна. І, зараз, важливо, щоб ніякі зрадофіли і просто агентура росіян не вкрала у всіх нас перемогу. Не почали жужати про доброго Путіна, про мир будь-якою ціною і іншу нісенітницю.

І останнє, коли сьогодні рабиновичі будуть щось говорити з голубого екрана - не рефлексуйте, переключаться на інший канал.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»