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    Думки вголос

    Чому Путін відступив під Авдіівкою

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 19:02
    • Розсилка

    Головна причина затишшя - росіяни не змогли здолати наш опір. Тому зараз вони активно поширюють міф про доброго Путіна

    Сьогодні, коли вперше за тиждень у місті з'явиться світло, багато хто не хоче навіть згадувати про те, що ще у вівторок всі були готові до евакуації мирного населення. Зараз серед зрадофілів модних трендом стало говорити про Путіна, який ніби то почав загравати з Заходом і навіть вивів частину російських військ з Донбасу. А також готовий міняти Захарченка і Плотницького.

    Перш за все треба зазначити - це чистої води нісенітниця. Ніхто війська не виводив, хіба на ротацію. А не далі як вчора вбили керівника міліції в «ЛНР», який був особистим ворогом Плотницького. Зрештою, саме формулювання «готовий поміняти ватажків ЛНР і ДНР» - це оксюморон. Ці два персонажі є маріонетками і міняти іх він може, хоч щодня.

    Нинішнє затишшя в Авдіівці - це перш за все наша невелика перемога. Перемога військових, бо поки ні фіга росіяни не можуть зробити у промці. І це головна причина - наступ захлинувся.

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    Це також перемога дипломатів, попри всі старання ОБСЄ показати вину обох сторін. Перемога мешканців міста, які не кинулися втікати, а мужньо перенесли ці кілька холоднющих днів. Зрештою, це перемога всіх нас, які знову об'єдналися, щоб допомогти один одному.

    На жаль, це перемога локальна, а не загальна. І, зараз, важливо, щоб ніякі зрадофіли і просто агентура росіян не вкрала у всіх нас перемогу. Не почали жужати про доброго Путіна, про мир будь-якою ціною і іншу нісенітницю.

    І останнє, коли сьогодні рабиновичі будуть щось говорити з голубого екрана - не рефлексуйте, переключаться на інший канал.

    Джерело: блог Вадима Денисенка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    ОБСЄ Донбас Путін Авдіївка
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