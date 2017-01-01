На нас чекає гаряча фаза війни. Що з цим робити?

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руйнування у Красногорівці

Обстріли мирного населення стають звичною справою. Зараз лише справа часу, коли «обурені політики» почнуть кричати, що потрібно переходити в жорсткий наступ

Навіщо Путін дав наказ стріляти по мирному населенню?

Відповідь на це питання дуже проста. Зараз він програє геополітичну гру Трампу, Макрону, Меркель і т.д. Йому потрібно знову повернути всіх за стіл переговорів на вигідних для себе умовах.

Зараз Путін не робить нічого нового чи оригінального. Він нагнітає ситуацію з тим, щоб повторити історію «Блокада-2», коли Україна своїми руками відрізала шматок економіки. Тільки тепер, своїми руками ми маємо розпочати бойові дії із великою кількістю жертв мирного населення.

Яка тактика стратегів Путіна?

Для того, щоб вирішити геополітичні задачі, окрім вищеназваної ідеї змусити українців першими масово вбивати мирне населення, є ще кілька завдань. Початок гарячої фази війни обов'язково буде супроводжуватися різким сплеском антивоєнних настроїв. Паралельно почнеться політична криза ( війна вигідна, бо на ній крадуть). Чим завершиться ця криза зараз передбачити дуже складно, але росіяни докладуть масу зусиль, щоб показати, що Україна -неконтрольована територія.

Друга задача - розширити сіру зону за рахунок наших територій і змусити кілька тисяч людей виїхати із Авдіївки, Красногорівки і т.д.

Що робити нам?

Найгірше, що ми можемо робити, це ховати голову в пісок і чекати поки ситуація сама загостриться. Зараз нам необхідно провести масовану і швидку інформ кампанію «Путін вбиває мирних жителів». При чому її потрібно провести максимум, за 2-3 тижні від сьогоднішнього дня. І паралельно наші дипломати мають почати свій діалог про те, що ми змушені будемо адекватно відповідати на ці виклики.

І нарешті третя задача - дати кілька жорстких військових відповідей, які б дозволили розширити сіру зону за рахунок територій, підконтрольних лднр.

Чи можливо все це зробити? Безумовно так. Єдина загроза для виконання цього плану - бажання не приймати жодного рішення.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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