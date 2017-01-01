Російські соціальні мережі: чи зможе українська держава перемогти саму себе?

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо вдасться реально закрити ці сайти - це шанс для кількох стартапів, які можуть створити наші аналоги цих мереж

Однокласники. Ру: чи зможе українська держава перемогти саму себе?

1. Головна загроза від цього указу - це його невиконання. Вчора головні скачування в апсторі - це скачування програм, які дозволять обходити формальні закриття цих сайтів, які зроблять провайдери. Держава має всі можливості протягом двох місяців змусити провайдерів виконати рішення РНБО. Але поки є великі сумніви чи буде хтось жорстко пресувати провайдерів, які кровно зацікавлені в цьому трафіку. Невиконання указу - це удар по владі.

2. Якщо вдасться реально закрити ці сайти - це шанс для кількох стартапів, які можуть створити наші аналоги цих мереж. Років сім тому були такі спроби, але тоді російські аналоги всіх задавили. Зараз це шанс побудувати кілька українських проектів. І це лише плюс для нашої економіки.

3. Піратство - це основа трафіку вконтакті і однокласників. І 50 відсотків криків - це крики за продовження піратства. У нас ніхто не звик платити за контент. І тут, на жаль, суспільство не готове до боротьби. Воно хоче всього і на шару.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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