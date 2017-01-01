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    Думки вголос

    Закон, який повертає українську мову на телебачення

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 15:57
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Тепер головне – дотиснути, щоб закон прийняли в цілому

    Парламент прийняв у першому читанні закон про квотування української мови на телебаченні (я один зі співавторів). Принцип дуже простий – українська займає 75% ефірного денного часу – з 7:00 до 22:00. При цьому обов'язково регламентується і кількість україномовних випусків новин (за тими ж принципами).

    Тепер головне – дотиснути, щоб закон прийняли в цілому. Найгірше, що з ним може бути, так це почати сваритися на тему «а чому лише 75%?». Квоти на радіо вже діють і працюють. Те саме потрібно терміново зробити і на телебаченні».

    Тому, коли хтось із розумним виглядом буде вам розповідати, що давайте спочатку приймемо повноцінний закон про мови, продискутуємо про 80% чи щось подібне – це від лукавого. Цей закон – практичний, він повертає мову в наше середовище і відроджує україномовний продукт.

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    Найгірше, що ворогами цього закону можуть стати найбільші львівські патріоти. Сподіваюся, у них вистачить розуму не робити цього.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

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