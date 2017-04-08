Американо-китайська дружба, яку не помітили російські ЗМІ

Ілля Варламов бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

Ілля Варламов

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Сі Цзіньпін з дружиною Пен Ліюань, та Дональд Трамп з друиною Меланією

Росія незабаром взагалі без друзів залишиться

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7-8 апреля состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. У нас эта новость в информационном поле почти не появлялась. Насколько я смог отследить, небольшой репортаж сделал только телеканал «Россия 24», да и то накануне встречи.

Основное содержание репортажа такое: встреча будет тяжелой, об этом не предупреждает только ленивый (даже дождь начался!). США катят бочку на Великий и Прекрасный, а Китай в ответ предлагает мирное созидание: построить маршрут в Европу через российский Транссиб! Американцы дураки, даже место для встречи выбрали неправильное (гольф-клуб), первые леди соревнуются в нарядах. А даже если и договорятся, то это все равно будет «брак по расчету»!

Ага, у нас-то, конечно, брак по любви. Вот Путин накануне встречи китайского и американского лидеров даже похвалил китайскую модель интернета: говорит, попробуйте поуправляйте полуторамиллиардами! Китайские товарищи, уверен, похвалу оценили, но в новостях о заявлении Путина рассказывать не стали. Еще бы, сомнительный комплимент: мол, у вас там в Китае анально-удержательный рефлекс сильнее развит! Кстати, почему китайский интернет на самом деле ужасен и является едва ли не самым худшим, что есть в этой прекрасной стране, я уже писал.



Как водится, наше ТВ об итогах встречи Си и Трампа не рассказало.



А ведь обсуждались очень важные вопросы:



Северная Корея. После убийства брата Ким Чэн Ына в малайзийском аэропорту северокорейский режим, который подозревают в убийстве, в очередной раз все посчитали неадекватным. Продолжение испытаний ракет повышает степень международного раздражения поведением КНДР. Американцы и южные корейцы проводят учения, которые называются Key resolve («Окончательное решение»), одним из компонентов которого является отработка действий по устранению ключевых фигур в руководстве Северной Кореи. Но проблема Кореи очень сложная, а ее силовое решение может привести к очень тяжелым последствиям (например, появлению очага терроризма в Северо-Восточной Азии). Поэтому Китай, несмотря на всю неприязнь, которую питает Си Цзиньпин к Ким Чэн Ыну, не поддерживает силовое решение корейской проблемы. Кстати, Трамп даже угрожал, что если с Китаем договориться не получится, Америка будет готова «действовать самостоятельно».



Торговля между Китаем и США. Как известно, в ходе предвыборной гонки Трамп много раз обвинял Китай в нечестной конкуренции и создании дисбаланса в двусторонней торговле: действительно, торговый баланс между двумя странами в 2016 году составил 520 млрд долларов США, из них 385 — это китайский экспорт в США и только 135 — это китайский импорт из Америки :) Трамп угрожал ввести протекционистские барьеры, а Си Цзиньпин стал ездить по миру и выступать в поддержку глобализации в торговле.



А вот основные итоги встречи Трампа и Си, о которых рассказали международные информационные агентства и не рассказали российским телезрителям.



Например, японское агентство «Никкей» пишет: «В ходе своей первой встречи Си Цзиньпин и Трамп активно работали на создание впечатления дружественного сотрудничества»!



Wait a moment. Какого еще «дружественного сотрудничества»?! Дружественное сотрудничество может быть только между Россией и Китаем! Между Китаем и США может быть только тяжело скрываемая взаимная неприязнь.



Продолжаем читать: «Два президента гуляли по вилле Трампа в сопровождении только переводчиков. Трамп много жестикулировал, а Си благосклонно кивал!» По итогам встречи Трамп сообщил, что страны добились «потрясающего прогресса» в развитии отношений, Си подтвердил, что по многим пунктам удалось прийти к взаимопониманию.



Основные итоги встречи такие: — Китай и США будут преодолевать разногласия на основе взаимного уважения (ну слава богу, хоть разногласия остались!). — Стороны договорились сократить дисбаланс в торговле, для этого пройдут 100-дневные переговоры, в ходе которых будут определены основные способы это сделать. — Страны продолжат прикладывать усилия по принуждению Кореи к отказу от ядерной программы. Они согласились, что вся эта тема всех уже окончательно достала. США даже решили стянуть к Корейскому полуострову ударную группу ВМС с атомным авианосцем «Карл Винсон». — Трамп призвал соблюдать международные нормы в Южно-Китайском море (а Великий и Прекрасный никогда и не говорил, что хочет нарушать международные нормы, просто международные нормы в Китае понимают по-своему, хехехе). — Договорились создать новый механизм обсуждения вопросов сотрудничества в безопасности, экономике и еще каких-то двух отраслях, но я уже забыл, в каких.



И… (внимание): Си Цзиньпин выразил понимание американских ударов по авиабазе в Сирии!



По итогам встречи Трамп даже опубликовал твит: «Для меня была большая честь встретить Президента Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань в США. У нас сложились добрые отношения и дружба. Время покажет, как там с двусторонней торговлей выгорит».



Ну куда это годится? Наш мир катится непонятно куда, американцы там совсем распоясались, Трамп больше не наш, Маргарита Симоньян больше с американским флагом по городу ездить не хочет, а наш любимый стратегический партнер почему-то решил устанавливать с американцами добрые отношения и дружбу! Пора уже Владимиру Владимировичу поторопиться в Китай на саммит по инициативе «Шелкового пути» в Пекине, который состоится в мае, чтобы разузнать там, что да как.



А то так скоро совсем одни без друзей останемся!

Джерело: Эхо Москвы

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