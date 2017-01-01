Чому автомобілісти у великих містах думають лише про себе?

Ілля Варламов бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

Ілля Варламов

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Практика показала, що місто, зручне для автомобіля, зробити неможливо

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Больше всего меня удивляет, что люди, купившие машину, считают, что машина – это необходимость. То есть все остальные вопросы рассматриваются исходя из того, что без личного автомобиля в нашем суровом мире человеку не выжить. Далее уже идут требования обеспечить каждому парковку. Ведь у всех есть машины, значит, всем нужна и парковка.



Это утверждение кажется мне не только ошибочным, но и немного подлым.



Мир устроен так, что многие люди не имеют личного автомобиля. По разным причинам. Например, автомобиля нет у детей до 18 лет, которые каждый день ходят в школу. Не имеют автомобиля и большинство студентов. И хорошо, если у них есть родители, которые могут их возить, но это бывает нечасто, особенно начиная со старших классов. Где-то я видел статистику, согласно которой в России человек покупает свой первый автомобиль в среднем в 25 лет. По крайней мере, автовладельцев больше всего среди людей в возрасте 25-34 лет (на уровне 60%), а у людей младше машины появляются намного реже.



Также автомобилей не имеют пенсионеры, слабые больные люди. Да, так вышло, что пенсия в нашей стране такая, что позволить себе машину пенсионер не может. Не могут себе позволить автомобиль люди с низким и даже средним достатком, так как сегодня это дорогое удовольствие.

Если вы посмотрите статистику, то увидите, что для регулярных поездок на работу или учёбу личный автомобиль в Москве используют только 37% жителей. В других городах ситуация либо похожая, либо хуже. Большинство людей передвигается на своих двоих и общественном транспорте.



Утверждая, что автомобиль – это необходимость в нашем суровом мире, что без него не выжить, вы отказываете слабым и бедным, пожилым и молодым в праве на полноценную комфортную жизнь. Почему вы считаете, что наличие автомобиля даёт вам какие-то особые права? Что можно заставить все газоны и тротуары своими корытами? То есть вы, молодой, успешный, купивший себе машину, без нее никак не можете. А бабушка должна сидеть на лавочке и смотреть не на куст сирени, а на вашу грязную кредитную иномарку?

Ок, давайте представим, что мы договариваемся о том, что в нашем обществе автомобиль – это необходимость. Давайте тогда будем последовательными и потребуем личный автомобиль для каждого! А до 18 лет – бесплатное такси. Раз без машины никуда. Как пособие по безработице, бесплатная медицина и среднее образование, появится новый социальный минимум – автомобиль.

Второй популярный момент. Люди пишут, что у нас такой плохой общественный транспорт, и вот поэтому все вынуждены покупать личные автомобили.



С общественным транспортом у нас действительно проблемы, особенно в регионах. Где-то просто плохо, где-то катастрофа, а где-то его нет вообще. У нас строят новые районы, в которые невозможно добраться без автомобиля. А муниципальные транспортные предприятия настолько неповоротливы и неэффективны, что часто можно встретить такую картину:

Я много лет пытаюсь привлечь внимание к этой проблеме, и могу сказать, что всем всё равно. Люди не готовы защищать общественный транспорт, люди не готовы требовать от мэрии изменения маршрутов, нормальных остановок и подвижного состава. Всё, что касается общественного транспорта, натыкается на полное безразличие.



При этом именно автовладельцы должны быть первыми заинтересованы в альтернативе. Ведь чем больше людей пересядет с машины на трамвай или велосипед, тем свободнее будет на дорогах, тем свободнее будет на парковках. То есть если бы я был автомобилистом, я бы первый кричал и требовал нормальной велоинфраструктуры и общественного транспорта. Я бы требовал удобных переходов и хороших тротуаров. Пусть как можно больше людей уходит с дороги, а мне места больше будет. Но у нас обратная ситуация. Громче всех протестуют против развития общественного транспорта и велоинфраструктуры как раз автомобилисты.

Любая новость про снятие трамвая в каком-то городе собирает кучу радостных комментов автомобилистов: «Ура, наконец дорогу можно расширить, и станет совсем хорошо».



Конечно, нельзя заниматься ограничением прав автомобилистов, не предлагая альтернативы. Так требуйте альтернативу! Требуйте современные трамваи и троллейбусы, требуйте нормальные общественные пространства и безопасные удобные переходы. Требуйте безбарьерную среду.

Многие годы наши города развивались с приоритетом автомобилей. Так же развивались американские и европейские города. Но практика показала, что город, удобный для автомобиля, сделать невозможно. Город должен быть удобным для всех.

Джерело: блог Іллі Варламова

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